Rubio kritizoval spojencov pred stretnutím ministrov NATO vo Švédsku
Autor TASR
Washington 21. mája (TASR) - Šéf americkej diplomacie Marco Rubio vo štvrtok pred odletom na zasadnutie ministrov zahraničných vecí členských krajín NATO vo Švédsku kritizoval aliančných spojencov za odmietnutie pomôcť vo vojne na Blízkom východe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V NATO je veľa krajín, ktoré s nami súhlasia, že Irán nemôže mať jadrové zbrane, že Irán je hrozbou pre svet,“ uviedol Rubio. Americký prezident Donald Trump sa podľa neho rozhodol, že „s tým niečo urobí“.
„Nežiada ich, aby nasadili vojakov. Nežiada ich, aby poslali svoje stíhačky. Ale odmietajú urobiť čokoľvek,“ povedal Rubio novinárom. „Boli sme z toho veľmi sklamaní,“ dodal.
Spojené štáty a Izrael koncom februára spoločne zaútočili na Irán. Americká administratíva o tom vopred spojencov v NATO neinformovala. Viacerí európski predstavitelia boli neskôr voči nevyhnutnosti vojny skeptickí.
Na zasadnutí ministrov členských krajín NATO vo švédskom Helsingborgu sa okrem Rubia zúčastní aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár. Podľa jeho slov bude s rezortnými partnermi rokovať o rozvoji obranného priemyslu i zodpovednosti za budúcu bezpečnosť európskych partnerov v rámci NATO.
