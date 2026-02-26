< sekcia Zahraničie
Rubio: Kuba potrebuje zmenu, za energetickú krízu môže tamojšia vláda
Na Kube od decembra panuje v dôsledku americkej ropnej blokády energetická kríza.
Autor TASR
Washington 26. februára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v stredu vyhlásil, že Kuba potrebuje radikálnu zmenu, aby jej obyvatelia mohli žiť v lepších podmienkach. Tamojšiu vládu zároveň obvinil, že krajinu nechala „zraniteľnou“ voči energetickej kríze. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
„Kuba sa musí zmeniť. Musí sa zmeniť radikálne, pretože je to jediná šanca, ako zlepšiť kvalitu života jej obyvateľov a nestratiť 15 percent svojej populácie od roku 2021,“ povedal Rubio novinárom na summite Karibského spoločenstva.
„Ľudia na Kube dnes trpia... možno viac ako kedykoľvek predtým v nedávnej histórii,“ vyhlásil americký minister. „A zodpovednosť za to nesú tamojšie orgány a vláda. Sú to oni, kto prijal rozhodnutia, ktoré Kubu vystavili situácii, v akej sa teraz nachádza,“ dodal Rubio.
Na Kube od decembra panuje v dôsledku americkej ropnej blokády energetická kríza. Ministerstvo financií USA v stredu oznámilo, že Washington z humanitárnych dôvodov zmierni obmedzenia na vývoz venezuelskej ropy pre kubánsky súkromný sektor. Rubio však pohrozil, že ak ropa skončí v rukách vlády alebo armády, budú obmedzenia zavedené opäť.
Šéf americkej diplomacie sa vyjadril aj k stredajšiemu incidentu, kedy kubánska pobrežná stráž pri prestrelke s posádkou motorového člna registrovaného v Spojených štátoch zastrelila štyroch ľudí. Washington sa podľa Rubia snaží zistiť ďalšie podrobnosti.
„Naše závery nebudeme zakladať na tom, čo nám povedala (Kuba), a som si veľmi istý, že sa dozvieme celý príbeh o tom, čo sa tu stalo,“ konštatoval minister. „Akonáhle zozbierame viac informácií, budeme pripravení primerane reagovať,“ uzavrel Rubio.
Kubánske ministerstvo vnútra oznámilo, že čln spozorovali jednu námornú míľu od Falcones Cay v provincii Villa Clara v centrálnej časti ostrova. Posádka amerického člna začala na blížiacu sa pobrežnú stráž údajne strieľať, pričom poranili kapitána kubánskej lode.
Podľa rezortu utrpelo zranenia šesť ďalších ľudí, ktorí boli evakuovaní a bola im poskytnutá lekárska pomoc. Ministerstvo vnútra zároveň upozornilo, že bude brániť kubánske teritoriálne vody.
Agentúra AP uvádza, že nateraz nie je jasné, či na palube boli americkí občania.
