Rubio: Maduro nie je prezidentom Venezuely, jeho vláda nemá legitimitu
Americký prezident Donald Trump v sobotu ráno oznámil, že Spojené štáty vykonali rozsiahly útok vo Venezuele a zadržali jej prezidenta Madura a prvú dámu Ciliu Floresovú.
Washington 3. januára (TASR) - K americkým útokom vo Venezuele sa v sobotu popoludní vyjadril aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Na sociálnej sieti X napísal, že prezident Nicolás Maduro nie je legitímnou hlavou Venezuely, informuje TASR.
„Maduro nie je prezidentom Venezuely a jeho režim nie je legitímnou vládou,“ napísal Rubio. „Maduro je hlavou Kartelu Sĺnk, narkoteroristickej organizácie, ktorá ovládla krajinu. Je obžalovaný z pašovania drog do USA,“ uviedol šéf americkej diplomacie.
Americký prezident Donald Trump v sobotu ráno oznámil, že Spojené štáty vykonali rozsiahly útok vo Venezuele a zadržali jej prezidenta Madura a prvú dámu Ciliu Floresovú. Americká ministerka spravodlivosti Pam Bondiová uviedla, že obaja sú obžalovaní z narkoterorizmu, pašovania kokaínu a držby zbraní s cieľom použiť ich proti Spojeným štátom. Na americkej pôde sa postavia pred súd.
Washington obviňuje Madura z vedenia rozsiahlej siete obchodovania s drogami, čo Maduro popiera. Podľa Spojených štátov stojí na čele Kartelu Sĺnk (Cartel de los Soles), ktorý USA v novembri označili za teroristickú organizáciu. Za informácie vedúce k dolapeniu Madura tiež vypísali odmenu 50 miliónov dolárov.
