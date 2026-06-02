Rubio: Modžtabá Chameneí je nažive a čoraz viac aktívnejší
Autor TASR
Washington 2. júna (TASR) - Iránsky najvyšší vodca Modžtabá Chameneí, ktorý bol zranený počas izraelsko-amerických útokov a od marcového nástupu do funkcie nevystúpil na verejnosti, je nažive a čoraz aktívnejší. V utorok to počas výsluchu pred senátnym výborom pre zahraničné vzťahy povedal šéf americkej diplomacie Marco Rubio. TASR o tom píše podľa agentúr AFP a Reuters a televízie Sky News.
„Na verejnosti sme ho nevideli a domnievam sa, že vzhľadom na to, čo sa stalo viacerým vodcom v tom systéme, im verejné vystupovanie pravdepodobne nie je vnútorne odporúčané,“ povedal Rubio.
„Napriek tomu si však myslím, že existujú náznaky, že sa na určitej úrovni čoraz viac angažuje, hoci všetka jeho komunikácia prebieha písomne a prostredníctvom sprostredkovateľov,“ dodal minister.
Chameneí (56) nahradil na poste najvyššieho vodcu Iránu svojho otca ajatolláha Alího Chameneího, ktorý zomrel 28. februára - v prvý deň americko-izraelských útokov na Irán. Zdroje Reuters v apríli informovali, že súčasný líder krajiny utrpel pri tomto istom útoku ťažké zranenia tváre a nôh.
Rubio v utorok vyjadril nádej na dohodu s Iránom. Okrem iného uviedol, že Teherán súhlasil s rokovaniami o aspektoch svojho jadrového programu, o ktorých predtým odmietal diskutovať. Minister však zároveň zdôraznil, že to nie je zárukou, že rokovania prinesú dohodu, ktorá by ukončila konflikt na Blízkom východe.
„Máme pred sebou perspektívu, ktorá sa môže stať dnes, zajtra alebo budúci týždeň,“ skonštatoval Rubio.
Vyhlásil tiež, že Irán musí súhlasiť s opätovným otvorením Hormuzského prielivu a s obmedzením svojho jadrového programu, predovšetkým s obohacovaním uránu. Ak sa tak stane, sankcie proti nemu by podľa Rubia mohli byť zrušené. Minister zároveň zopakoval predošlé vyjadrenia Washingtonu, že námorné sily Teheránu už neexistujú a „ležia na dne oceánu“.
