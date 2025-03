Rubio: Návrh na čiastočné prímerie na Ukrajine je sľubným riešením

Džidda 10. marca (TASR) - Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio v pondelok ocenil návrh Ukrajiny na čiastočné prímerie s Ruskom a označil to za sľubné riešenie. Nemenovaný zdroj agentúry AFP predtým uviedol, že ukrajinskí predstavitelia prídu na utorňajšie rokovania so zástupcami Spojených štátov v Saudskej Arábii s návrhom prímeria vo vzduchu a na mori, informuje TASR.



"Netvrdím, že to samo osebe stačí, ale je to ústupok, ktorý je potrebný na ukončenie konfliktu," vyhlásil Rubio krátko pred príchodom do prístavného mesta Džidda na pobreží Červeného mora, kde sa uskutočnia rokovania s ukrajinskými predstaviteľmi.



Rubio ozrejmil, že na rokovaniach chcú zistiť, či má Kyjev záujem o mierové rozhovory. "Uvedomujeme si, že pre Ukrajincov to bola nákladná a krvavá vojna. Ich ľudia veľmi trpeli a po niečom takom je ťažké vôbec hovoriť o ústupkoch, ale to je jediný spôsob, ako to ukončiť a zabrániť ďalšiemu utrpeniu," vyhlásil.



Šéf americkej diplomacie dúfa, že počas rozhovorov sa podarí vyriešiť aj otázku prerušenia americkej vojenskej pomoci pre Ukrajinu. K tomuto kroku pristúpil prezident USA Donald Trump po ostrej slovnej výmene s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským v Bielom dome.



V Saudskej Arábii budú Ukrajinu zastupovať ministri zahraničných vecí a obrany, Andrij Sybiha a Rustem Umerov a vedúci prezidentskej kancelárie Andrij Jermak. V delegácii Spojených štátov bude Rubio, Trumpov osobitný vyslanec pre Blízky východ Steve Witkoff a poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Mike Waltz. Podľa očakávaní sa rokovania sústredia na bilaterálnu dohodu o ukrajinských nerastných surovinách a možnosti ukončenia vojny na Ukrajine, ktorá sa už viac než tri roky bráni invázii Ruska.



V Saudskej Arábii bude aj Zelenskyj, ktorý sa stretne s korunným princom Muhammadom bin Salmánom. Stretnutie s americkou delegáciou však neplánuje.