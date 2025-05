Rubio navrhol prehodnotiť doterajší prístup k boju s násilím na Haiti

Washington/Port-au-Prince 22. mája (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v stredu vyzval na prehodnotenie medzinárodného úsilia na podporu ostrovného štátu Haiti, ktorý dlhodobo čelí násiliu zločineckých gangov. Podľa šéfa americkej diplomacie sa štáty príliš zameriavajú na oddelenie bojujúcich strán a nehľadajú vhodné riešenie pre Haiti, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„Základnou výzvou na Haiti je, že žiaden z existujúcich medzinárodných mechanizmov nie je vytvorený pre tento typ problémov,“ povedal Rubio pred zahraničným výborom Snemovne reprezentantov. Haiti je podľa Rubia „v podstate pod kontrolou organizovaného zločinu“. Zároveň sa poďakoval Keni, ktorá na ostrovnom štáte vedie medzinárodnú policajnú misiu.



Rubio si myslí, že by sa v riešení situácie na Haiti mala viac angažovať Organizácia amerických štátov (OAŠ). „Načo máme OAŠ, pokiaľ nedokáže dať dokopy misiu, ktorá by sa postarala o najkritickejší región na našej pologuli?“ pýtal sa minister.



Podľa šéfa diplomacie budú Spojené štáty podporovať obnovu mnohonárodnej bezpečnostnej policajnej misie pod vedením Kene, aj keď sa o nej bude tento rok hlasovať na pôde Organizácie Spojených národov. „Kto sa zapojí do budúcej misie, pokiaľ sa tej predchádzajúcej vzdáme,“ pýtal sa opäť Rubio. „Misia môže byť súčasť odpovede, ale nebude ňou sama,“ dodal.



Americké ministerstvo zahraničných vecí od nástupu administratívy Donalda Trumpa zvýšilo úsilie v boji proti haitským gangom a niektoré z nich označilo za teroristické organizácie.



Haiti je najchudobnejšia krajina západnej pologule, ktorá sa už roky zmieta v nepokojoch. Vražda prezidenta Jovenela Moiseho v roku 2021 uvrhla krajinu do ešte hlbšieho chaosu.