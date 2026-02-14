< sekcia Zahraničie
Rubio: Nie je jasné, či Rusko myslí ukončenie vojny na Ukrajine vážne
Autor TASR
Mníchov 14. februára (TASR) - Spojené štáty si nie sú isté, či to Rusko s ukončením vojny na Ukrajine myslí vážne, uviedol v sobotu v prejave na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC) americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
