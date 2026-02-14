Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 14. február 2026Meniny má Valentín
Rubio: Nie je jasné, či Rusko myslí ukončenie vojny na Ukrajine vážne

.
Minister zahraničných vecí Spojených štátov Marco Rubio vystupuje počas Mníchovskej bezpečnostnej konferencie v Mníchove v Nemecku v sobotu 14. februára 2026. Foto: TASR/AP

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Mníchov 14. februára (TASR) - Spojené štáty si nie sú isté, či to Rusko s ukončením vojny na Ukrajine myslí vážne, uviedol v sobotu v prejave na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC) americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

