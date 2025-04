Rubio očakáva, že budúci týždeň bude pre dohodu o Ukrajine kritický

Washington 27. apríla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio sa domnieva, že budúci týždeň bude pre snahy o ukončenie vojny na Ukrajine veľmi kritický. Povedal to v nedeľňajšej relácii Meet The Press stanice NBC News. Podľa Rubia nemá tento konflikt vojenské riešenie a obe jeho strany sa budú musieť v konečnom dôsledku niečoho vzdať. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Americký prezident Donald Trump sa snaží vyvíjaním tlaku donútiť Moskvu a Kyjev, aby uzavreli dohodu. V poslednom čase však prejavuje čoraz väčšiu netrpezlivosť s oboma stranami. Po sobotňajšom stretnutí s ukrajinským lídrom Volodymyrom Zelenským vo Vatikáne vyjadril domnienku, že šéf Kremľa Vladimir Putin možno „nechce zastaviť vojnu“ a bude s ním treba jednať skrz sankcie.



„Sme blízko, ale nie dosť blízko,“ poznamenal Rubio v súvislosti so snahami Spojených štátov sprostredkovať dohodu medzi Ukrajinou a Ruskom. Stále sa však podľa jeho slov nájdu „dôvody na optimizmus, ale aj na realistický pohľad“, pokiaľ ide o šance dosiahnuť dohodu o ukončení vojny, ktorú vo februári 2022 vyvolala ruská invázia na Ukrajinu.



Rubio zopakoval, že vojna na Ukrajine nebude mať vojenské riešenie. Za jej jediné riešenie šéf americkej diplomacie považuje dohodu, „v ktorej sa obe strany budú musieť vzdať niečoho, čo tvrdia, že chcú, a druhej strane budú musieť dať niečo, čo si želajú, aby nemala“.



„Tento týždeň bude naozaj kritický a budeme sa musieť rozhodnúť, či chceme v tomto úsilí pokračovať, alebo je čas zamerať sa na iné otázky, ktoré sú rovnako dôležité, ak nie dôležitejšie,“ dodal Rubio.



Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť Mike Waltz v nedeľu pre Fox News bez ďalších podrobností povedal, že s Moskvou a Kyjevom prebehlo „niekoľko rokovaní o území“.



Trump nedávno skritizoval Zelenského za odmietnutie uznať ruskú okupáciu Krymského polostrova. Takýto krok by bol podľa Zelenského v rozpore s ukrajinskou ústavou. Trump zase tvrdí, že postoj ukrajinskej hlavy štátu škodí mierovým rokovaniam s Ruskom a je prekážkou pre dosiahnutie dohody o prímerí. Prezident USA v rozhovore pre Time povedal, že Krym po vojne zostane pod kontrolou Ruska a že „Zelenskyj to chápe“.