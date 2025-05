Rubio očakáva, že Rusko Ukrajine čoskoro predloží podmienky prímeria

Washington 21. mája (TASR) – Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio očakáva, že Rusko Ukrajine predloží široký náčrt podmienok prímeria, ktoré Washingtonu umožnia zhodnotiť, či Moskva skutočne chce uzavrieť mier. TASR informuje podľa správy agentúry AFP zverejnenej v noci na stredu.



„V istom veľmi blízkom horizonte, možno o niekoľko dní, možno snáď tento týždeň, predloží ruská strana podmienky, ktoré by si želali,“ uviedol Rubio na vypočutí pred členmi zahraničného výboru amerického Senátu.



Šéf americkej diplomacie uviedol, že časový odhad vychádza z pondelkového telefonátu amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského náprotivku Vladimira Putina a tiež z jeho vlastného rozhovoru, ktorý cez víkend s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.



Rusko údajne ponúkne „iba široké podmienky, ktoré nám umožnia posunúť sa k prímeriu, ktoré nám potom umožní vstúpiť do detailných rokovaní o ukončení konfliktu,“ uviedol Rubio.



„Dúfame, že sa to stane. Veríme, že podmienky vypracované Rusmi nám mnoho napovedia o ich skutočných úmysloch. Na jednej strane to môžu byť realistické podmienky, s ktorými možno pracovať. Napovie nám aj to, ak predložia podmienky, o ktorých vieme, že sú nereálne,“ dodal.



Trump v pondelok po svojom telefonáte s Putinom uviedol, že Rusko je „okamžite“ pripravené začať mierové rokovania. Putin bol zdržanlivejší a uviedol, že Moskva navrhne „memorandum o možnej budúcej mierovej dohode definujúce rad postojov“.