Rubio Orbánovi: Trump je odhodlaný pomôcť vám k úspechu
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 16. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump je odhodlaný pomôcť predsedovi maďarskej vlády Viktorovi Orbánovi k úspechu. Maďarský úspech je americkým úspechom a tento vzťah je aj americkým záujmom, vyhlásil minister zahraničných vecí USA Marco Rubio v pondelok v Budapešti na spoločnej tlačovej konferencii s Orbánom, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na server index.hu.
„Prezident Trump je odhodlaný pomôcť vám. Váš úspech je naším úspechom a tento vzťah je v našom najlepšom záujme. Ak máte finančné problémy, ak je rast brzdený alebo je ohrozená stabilita, sme tu, aby sme vám pomohli,“ zdôraznil americký minister zahraničných vecí.
Americký prezident má podľa Rubia vynikajúci a blízky vzťah s maďarským premiérom, čo má hmatateľné výhody. „Budúcnosť závisí od voličov, máme radi Maďarov. Medzi oboma lídrami je veľmi dobrý osobný a pracovný vzťah,“ podčiarkol šéf americkej diplomacie.
Orbán oznámil, že pozvanie pre prezidenta Trumpa na návštevu Maďarska stále platí.
Rubio v odpovedi na otázku index.hu povedal, že Trump by rád prišiel do Maďarska, záleží to aj na harmonograme. Dodal, že americký prezident vyjadril podporu Orbánovi. Termín prezidentskej návštevy však zatiaľ nebol určený.
Podľa maďarského premiéra udalosti vo svete sa menia tak rýchlo, že je ťažké dlhodobo plánovať. „Teraz musíme na všetko reagovať rýchlo, rovnako ako Američania,“ dodal Orbán s poznámkou, že v súvislosti s Trumpovou návštevou nemožno nič vylúčiť a že aj o tom rozhodne blízka budúcnosť.
Maďarsko podporuje mierové úsilie Spojených štátov na Ukrajine, zdôraznil premiér, podľa ktorého súčasný americký prezident urobil v celej medzinárodnej politike najviac pre nastolenie mieru v rusko-ukrajinskej vojne. „Každý vie, že keby bol prezidentom Spojených štátov Donald Trump, táto vojna by nevypukla,“ dodal s tým, že Maďarsko je naďalej pripravené v Budapešti usporiadať mierový summit, ak by sa uskutočnil.
Rubio pripomenul, že jediným cieľom USA je čo najskôr ukončiť vojnu na Ukrajine. Washingtonu sa podľa jeho slov podarilo dostať na rokovania znepriatelené strany, čo sa nepodarilo ani OSN, ani Európe, pričom minulý týždeň sa v Ománe konali rusko-ukrajinsko-americké konzultácie o ukončení vojny na expertnej úrovni.
„Nerozumiem, prečo niektorí členovia medzinárodného spoločenstva nepodporujú skutočnosť, že existujú krajiny, ktoré sa aktívne podieľajú alebo chcú podieľať na ukončení nepriateľských akcií,“ povedal americký minister zahraničných vecí, podľa ktorého pre Trumpa bolo dôležité, že Orbán od začiatku stál na strane mieru.
