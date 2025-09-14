< sekcia Zahraničie
Rubio označil narušenie poľského vzdušného priestoru za nebezpečné
Autor TASR
Washington 13. septembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v sobotu označil narušenie poľského vzdušného priestoru počas útoku na Ukrajinu za „nešťastný a nebezpečný vývoj“ situácie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Otázkou je, či drony cielene leteli práve do Poľska. Ak je to tak, ak nás k tomu dovedú dôkazy, potom to bude samozrejme... veľmi vážna eskalácia,“ povedal Rubio novinárom vo Washingtone.
Prezident USA Donald Trump vo štvrtok skonštatoval, že k údajnému vniknutiu ruských dronov do Poľska mohlo dôjsť „náhodou“, i keď incident v Európe vyvolal znepokojenie.
Poľský premiér Donald Tusk odmietol Trumpove tvrdenia, píše AFP. „Aj my by sme si priali, aby bol dronový útok na Poľsko len omylom. No nebol. A my to vieme,“ uviedol v piatok Tusk na sociálnej sieti X. Poľské úrady uviedli, že našli časti 17 dronov ruskej výroby, ktoré v stredu spadli na východe krajiny bez toho, aby niekoho zranili či spôsobili väčšie škody.
Šéf americkej diplomacie sa okrem toho vyjadril aj k utorkovému izraelskému útoku na katarskú metropolu Dauha. „Čo sa stalo, stalo sa. Samozrejme, neboli sme z toho nadšení, prezident z toho nebol nadšený,“ povedal Rubio pred odletom na návštevu Izraela.
„Nezmení to povahu našich vzťahov s Izraelčanmi, ale budeme o tom musieť hovoriť – predovšetkým o tom, aký vplyv to má“ na snahy o prímerie, zhodnotil Rubio. „Musíme ísť ďalej a zistiť, čo bude ďalej, pretože na konci dňa, keď je po všetkom, stále existuje hnutie s názvom Hamas, ktoré je zlým hnutím,“ zdôraznil.
Izrael v utorok cielil na predstaviteľov Hamasu, ktorí sa v Katare zúčastňovali rozhovorov o novom návrhu prímeria v Pásme Gazy predloženom administratívou prezidenta Trumpa. Ten označil izraelský útok za poľutovaniahodný, kritizoval premiéra Benjamina Netanjahua a dodal, že Spojené štáty sa o ňom dozvedeli príliš neskoro na to, aby mu zabránili.
Americký rezort diplomacie pri príležitosti Rubiovej návštevy Izraela uviedlo len to, že minister bude s tamojšími predstaviteľmi diskutovať o „operačných cieľoch a prioritách“ a potvrdí „odhodlanie USA zabezpečiť izraelskú bezpečnosť“. Stretnúť sa plánuje aj s rodinami rukojemníkov.
Návšteva Rubia v Izraeli sa koná krátko pred zasadnutím Valného zhromaždenia OSN, kde viaceré západné krajiny plánujú uznať Palestínsky štát. Washington tento krok viackrát kritizoval.
We would also wish that the drone attack on Poland was a mistake. But it wasn’t. And we know it.— Donald Tusk (@donaldtusk) September 12, 2025
