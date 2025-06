Rubio oznámil vízové obmedzenia s cieľom zamedziť prísun fentanylu

Washington 27. júna (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo štvrtok oznámil novú vízovú politiku, ktorej cieľom je zastaviť prísun fentanylu a iných nelegálnych drog do USA. Opatrenie zamedzujúce vstup do krajiny sa týka rodinných príslušníkov a blízkych osobných a obchodných partnerov obchodníkov s drogami, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters a DPA.



„Zavedenie vízových obmedzení pre pašerákov drog, ich rodinných príslušníkov a blízkych osobných a obchodných partnerov im nielen neumožní vstup do Spojených štátov, ale bude tiež slúžiť ako odstrašujúci prostriedok pred pokračovaním v nelegálnej činnosti,“ uviedol Rubio vo vyhlásení rezortu diplomacie.



„Fentanylová kríza v Spojených štátoch je bezprecedentná a predávkovanie zostáva poprednou príčinou úmrtí Američanov vo veku 18 až 44 rokov,“ vysvetlil Rubio. Dodal, že v roku 2024 evidovali úrady v USA v priemere 220 úmrtí na predávkovanie fentanylom denne.



Fentanyl je syntetický opioid, ktorý sa využíva ako liek proti bolesti, a je vysoko návykový. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa dlhodobo obviňuje Kanadu, Mexiko a Čínu, že sú zodpovedné za fentanylovú krízu v USA a že proti jeho pašovaniu za americkú hranicu nerobia dosť. Televízia Fox News pripomína, že Trump už počas svojej predvolebnej kampane prisľúbil boj proti pašerákom drog zvýšenou ochranou hraníc a potláčaním nelegálneho prisťahovalectva.