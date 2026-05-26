Rubio podpísal v Arménsku dokument o koridore a kritických nerastoch
Autor TASR
Jerevan 26. mája (TASR) - Spojené štáty v utorok prisľúbili, že budú pokračovať v projekte plánovaného cestno-železničného koridoru, ktorý má viesť cez Arménsko a spojiť Azerbajdžan s jeho exklávou Nachičevan. Ako informovala agentúra AFP, tento prísľub zaznel počas krátkej návštevy ministra zahraničných vecí USA Marca Rubia v Jerevane, kde sa zastavil pri návrate zo štvordňovej cesty v Indii.
Počas technickej zastávky na doplnenie paliva v Arménsku - bývalej sovietskej republike, ktorá bola dlhodobo spojencom Moskvy, no usiluje sa o užšie vzťahy so Západom - sa Rubio stretol so svojím arménskym náprotivkom Araratom Mirzojanom. Spolu parafovali dokument o ďalších krokoch v projekte známom ako Trumpova trasa pre medzinárodný mier a prosperitu (TRIPP).
„Táto dohoda predstavuje doteraz najväčší krok k tomu, aby sa táto historická trasa stala realitou, na podporu mieru a na zvýšenie prosperity v Arménsku a, úprimne, aj v celom regióne,“ uviedol Rubio pri podpisovom akte na letisku v Jerevane.
Text dohody nebol zverejnený a zatiaľ nie je jasné, aké konkrétne kroky obe krajiny ďalej podniknú.
Šéf americkej diplomacie podpísal aj dohody o obnovení strategického partnerstva a spolupráci v oblasti tzv. kritických nerastov, ktoré sú – vzhľadom na dominanciu Číny v tomto sektore – prioritou Washingtonu.
„Budujeme základ pre taký ekonomický vzťah, ktorý umožní Arménom zarábať a prosperovať, a Američanom robiť to isté – spoločne,“ uviedol Rubio. Zároveň dodal, že sa to deje „spôsobom, ktorý rešpektuje vašu suverenitu ako štátu“.
Mirzojan vyjadril nádej, že dohody sa podarí uviesť do praxe, a označil ich za „skutočne prospešné pre Arménsku republiku“.
V januári ministerstvo zahraničných vecí USA načrtlo plán, podľa ktorého by Jerevan v projekte TRIPP Development Company poskytol Spojeným štátom 74-percentný podiel, pričom americké firmy by mali z neho profitovať.
Arménsko bolo dlhoročným spojencom Ruska, no vzťahy sa zhoršili po tom, ako Moskva v roku 2023 nedokázala zabrániť bleskovej ofenzíve Azerbajdžanu, ktorý získal späť odtrhnutý región Náhorný Karabach.
Vláda premiéra Nikola Pašinjana následne zmrazila účasť v Organizácii Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti a naznačila záujem o vstup do EÚ, čo vyvolalo kritiku Ruska.
Arménsko zároveň balansuje medzi Západom a Iránom, s ktorým má dlhodobo korektné vzťahy, najmä v kontexte napätia medzi USA a Izraela s Teheránom. Jerevan aj preto opakovane ubezpečuje islamskú republiku, že plánovaný koridor TRIPP zostane pod jeho suverenitou a nebude pod kontrolou Spojených štátov.
