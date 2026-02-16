Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 16. február 2026Meniny má Ida a Liana
< sekcia Zahraničie

Rubio podpísal v Budapešti dohodu o podpore jadrového programu

.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio (vľavo) a maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó podpisujú dohodu o podpore civilného jadrového energetického programu v Budapešti 16. februára 2026. Foto: TASR/AP

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť 16. februára (TASR) — Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio podpísal v pondelok v Budapešti so šéfom maďarskej diplomacie Péterom Szijjártóom dohodu o podpore civilného jadrového energetického programu. Ministri tak urobili na spoločnej tlačovej konferencii s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na server index.hu.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Pondelok 16. februára

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo

ONLINE ZOH 2026: Tretí zápas SR: Švédsko - Slovensko

OTESTUJTE SA: Čo viete o olympijských hrách?