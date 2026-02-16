< sekcia Zahraničie
Rubio podpísal v Budapešti dohodu o podpore jadrového programu
Autor TASR
Budapešť 16. februára (TASR) — Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio podpísal v pondelok v Budapešti so šéfom maďarskej diplomacie Péterom Szijjártóom dohodu o podpore civilného jadrového energetického programu. Ministri tak urobili na spoločnej tlačovej konferencii s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na server index.hu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
