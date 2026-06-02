Rubio: Politika USA voči Taiwanu sa nemení
Autor TASR
Washington 2. júna (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok vyhlásil, že v politike Spojených štátov voči Taiwanu nedošlo k žiadnej zmene a Washington si želá zachovanie súčasného stavu. TASR o tom píše podľa agentúr Reuters a AFP.
„Najdôležitejšie je pochopiť, že chceme, aby sa zachoval status quo. To je náš postoj, to sme hovorili a to aj naďalej hovoríme,“ povedal Rubio na vypočutí pred senátnym výborom pre zahraničné vzťahy. „Je to veľmi citlivý vzťah, ktorý je ťažké vyvážiť, ale naša politika voči Taiwanu sa nemení,“ zdôraznil.
Reuters pripomína, že aprílové stretnutie medzi prezidentami Donaldom Trumpom a Si Ťin-pchingom v Pekingu vyvolalo obavy, či Washington je odhodlaný vojensky podporovať Taiwan tak ako doteraz.
Komunistická Čínska ľudová republika považuje Taiwan (jeho oficiálny názov je Čínska republika) za svoje územie a od víťazstva v občianskej vojne v roku 1949 sa nevzdala úmyslu použitia vojenskej sily na jeho prevzatie. Kritizuje preto dlhodobú americkú vojenskú podporu Tchaj-peja, ktorej cieľom je odradiť komunistickú Čínu od vojenskej intervencie.
V roku 1979 USA nadviazali diplomatické vzťahy s Pekingom a prerušili formálne vzťahy s Taiwanom, čím uznali politiku „jednej Číny“. V tom istom roku však americký Kongres schválil zákon Taiwan Relations Act (TRA), podľa ktorého sú USA povinné poskytnúť ostrovu „zbrane v množstve potrebnom na jeho vlastnú obranu“ a udržiavať jeho schopnosť brániť sa pred použitím sily alebo nátlaku. Republikánski i demokratickí kongresmani preto vyzývajú Trumpovu administratívu, aby pokračovala v predaji zbraní.
Trump však nedávno odložil podpísanie dohody o dodávke zbraní Taiwanu v hodnote 14 miliárd dolárov, ktorú schválil Kongres a označil ju za „veľmi dobrý vyjednávací tromf“ v rokovaniach so Sim. Rubio v utorok vyhlásil, že dohoda je naďalej v štádiu posudzovania.
