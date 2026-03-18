Rubio poprel, že USA sa usilujú o zosadenie kubánskeho prezidenta
Trump vyvíja tlak na Kubu, ktorú sužuje stále horšia hospodárska kríza.
Autor TASR
Washington 18. marca (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok večer poprel správu, že predstavitelia USA naliehali na Kubu, aby odvolala svojho prezidenta Miguela Díaza-Canela. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Denník The New York Times (NYT) v pondelok uviedol, že americké úrady pod vedením prezidenta Donalda Trumpa požiadali Kubu, aby odvolala prezidenta, ale netlačili na úplné zvrhnutie komunistickej vlády. Rubio v príspevku na platforme X označil článok za zavádzajúci. NYT napísal, že predstavitelia USA vnímajú Diáza-Canela ako predstaviteľa tvrdej línie, ktorý by nepristúpil k zmenám. Zároveň nezašli až tak ďaleko, aby vydali Kube ultimátum na jeho odvolanie.
Marco Rubio je potomok kubánskych prisťahovalcov. Počas pôsobenia vo floridskom parlamente aj ako senátor za štát Florida sa dlhodobo snaží o ukončenie komunizmu na Kube, ktorý na ostrove presadil Fidel Castro po prevrate v roku 1959. V utorok ráno novinárom povedal, že Kuba musí prijať „radikálnejšie“ kroky, ktoré umožnia Kubáncom žijúcim v zahraničí investovať a vlastniť podniky na ostrove.
Trump vyvíja tlak na Kubu, ktorú sužuje stále horšia hospodárska kríza. Prezident tvrdí, že má záujem o nešpecifikovanú „dohodu“ s Havanou, no zároveň vyhlasuje, že môže prevziať kontrolu nad „slabou“ krajinou, píše AFP.
