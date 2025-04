Rubio povedal Lavrovovi, že je potrebné ukončiť nezmyselnú vojnu

Washington 28. apríla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v telefonáte s ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom uviedol, že Spojené štáty sú odhodlané pracovať na ukončení „nezmyselnej“ vojny na Ukrajine. Oznámila to v pondelok hovorkyňa amerického rezortu diplomacie Tammy Bruceová, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„Spojené štáty to myslia vážne s úsilím o ukončenie tejto nezmyselnej vojny,“ uviedla Bruceová po telefonáte ministrov, ku ktorému došlo ešte v nedeľu. Rubio hovoril s ruským ministrom zahraničných vecí o „ďalších krokoch v rusko-ukrajinských mierových rozhovoroch a potrebe okamžitého ukončenia vojny,“ tvrdí Bruceová. Vo vyhlásení zverejnenom na internetovej stránke amerického ministerstva je uvedené, že Rubio telefonoval s Lavrovom na žiadosť ruského ministra.



Šéf americkej diplomacie v nedeľu uviedol, že sa domnieva, že nasledujúci týždeň bude pre snahy o ukončení vojny na Ukrajine veľmi kritický. „Sme blízko, ale nie dosť blízko,“ poznamenal Rubio v súvislosti so snahami USA sprostredkovať dohodu medzi Ukrajinou a Ruskom. Stále sa však podľa jeho slov nájdu „dôvody na optimizmus, ale aj na realistický pohľad“, pokiaľ ide o šance dosiahnuť dohodu o ukončení vojny, ktorú vo februári 2022 vyvolala ruská invázia na Ukrajinu.



Americký prezident Donald Trump sa snaží vyvíjaním tlaku donútiť Moskvu a Kyjev, aby uzavreli dohodu. V poslednom čase však prejavuje čoraz väčšiu netrpezlivosť s oboma stranami. Po sobotňajšom stretnutí s ukrajinským lídrom Volodymyrom Zelenským vo Vatikáne vyjadril domnienku, že šéf Kremľa Vladimir Putin možno „nechce zastaviť vojnu“ a bude s ním treba jednať skrz sankcie.



Kremeľ v pondelok oznámil, že Putin pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom nariadil trojdňové prímerie s Ukrajinou, ktoré bude trvať od polnoci 8. mája do 11. mája. Kremeľ vo svojom vyhlásení dodal, že „ukrajinská strana by mala nasledovať tento príklad“ a boje dočasne zastaviť tiež. „V prípade porušenia prímeria Ukrajinou budú ozbrojené sily Ruskej federácie adekvátne a účinne odpovedať,“ vyhlásila Moskva.



Na Putinov návrh reagoval aj Biely dom. Hovorkyňa Karoline Leavittová pripomenula, že Trump dal jasne najavo, že chce na Ukrajine trvalé, nie dočasné prímerie. Dodala, že šéf Bieleho domu je čoraz viac nespokojný s Putinom aj so Zelenským a domnieva sa, že by si obaja mali sadnúť za rokovací stôl.