Rubio pozval indického premiéra Módího na návštevu Bieleho domu
Naí Dillí 23. mája (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio pozval indického premiéra Naréndru Módího na návštevu Bieleho domu. V sobotu to oznámil americký veľvyslanec v Indii Sergio Gor. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
„Minister Marco Rubio v mene prezidenta Donalda Trumpa pozval premiéra Modího na návštevu Bieleho domu v blízkej budúcnosti,“ napísal Gor v príspevku na sociálnych sieťach po tom, čo sa minister stretol s Modím v Naí Dillí počas svojej prvej návštevy Indie. Gor dodal, že stretnutie bolo produktívne a zameralo sa na spôsoby prehĺbenia spolupráce medzi USA a Indiou v oblasti bezpečnosti, obchodu a kľúčových technológií.
Vo vyhlásení Módího kancelárie zo soboty sa uvádza, že Rubio sa počas stretnutia s premiérom „podelil o pohľad USA na rôzne regionálne a globálne otázky vrátane situácie v západnej Ázii“. Módí zopakoval podporu Indie mierovým snahám a zdôraznil potrebu riešiť konflikty prostredníctvom dialógu a diplomacie.
Washington sa snaží stabilizovať vzťahy s Indiou po ich zhoršení v dôsledku colnej politiky amerického prezidenta, ktorá zvýšila clá na viaceré indické exportné tovary.
„S Indiou je na čom pracovať, sú skvelým spojencom a partnerom. Robíme s nimi veľa dobrej práce, takže ide o dôležitú cestu,“ uviedol americký minister ešte pred samotnou návštevou.
Rubio pricestoval do Indie v sobotu skoro ráno. Počas svojej štvordňovej návštevy navštívi viacero miest a zúčastní sa ja na galavečeri v Naí Dillí pri príležitosti 250. výročia nezávislosti USA. V nasledujúcich dňoch navštívi aj severné mestá Ágra a Džajpur.
Americký minister na nedeľu naplánované stretnutie s indickým ministrom zahraničných vecí Subrahmanjamom Džajšankarom.
V utorok sa Rubio v Naí Dillí zúčastní na zasadnutí šéfov diplomacie krajín zoskupenia Quad (USA, India, Japonsko a Austrália), ktorá opakovane obviňuje Čínu z demonštrácie vojenskej sily v Juhočínskom mori a agresívneho presadzovania svojich námorných územných nárokov.
