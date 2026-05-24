Rubio pre NYT: Jadrovú dohodu s Iránom nemožno vyrokovať za 72 hodín
Naí Dillí 24. mája (TASR) – Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v nedeľu pre denník The New York Times (NYT) povedal, že dohovor s Iránom si získal podporu v regióne, no dohodu o otázkach jadrového programu Teheránu nemožno dosiahnuť za 72 hodín. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Pustíme sa do toho až neskôr. Jadrové rozhovory sú vysoko technická záležitosť. Jadrovú otázku nemôžete vyriešiť za 72 hodín na zadnej strane servítky,“ povedal Rubio v krátkom rozhovore pre NYT. „Máme sedem alebo osem krajín v regióne, ktoré podporujú tento prístup, a sme pripravení pokračovať v tomto prístupe,“ dodal.
Vyjadrenia Rubia prišli po tom, ako prezident USA Donald Trump oznámil, že nariadil svojim vyjednávačom, aby sa pri dosahovaní dohody s Iránom neponáhľali. Teherán podľa neho musí pochopiť, že nemôže získať jadrovú zbraň.
Prezident USA ešte v sobotu večer tvrdil, že memorandum o porozumení s Iránom bolo z veľkej časti dohodnuté a čaká sa na jeho finalizáciu. Rubio následne povedal, že ešte v nedeľu by mohlo dôjsť k oznámeniu dohody, ktorá by mohla formálne ukončiť vojnu na Blízkom východe.
„Rokovania prebiehajú hladko a konštruktívne a svojim predstaviteľom som dal pokyn, aby sa neponáhľali s uzavretím dohody, keďže čas hrá v náš prospech,“ napísal šéf Bieleho domu v nedeľňajšom príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Portál Axios uviedol, že podpis dohody sa v nedeľu neočakáva. Možná dohoda by podľa správy predĺžila prímerie o 60 dní, počas ktorých by bol znovu otvorený Hormuzský prieliv, Irán by mohol predávať ropu a obe strany by viedli rokovania o jeho jadrovom programe.
Vysokopostavený predstaviteľ USA podľa Axiosu povedal, že je stále potrebné doriešiť detaily, pričom „pomalý a neprehľadný“ charakter rozhodovania v Iráne by mohol dohodu posunúť o ďalších niekoľko dní.
