Rubio pre protiizraelské protesty odobral vyše 300 študentom víza

Washington 27. marca (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo štvrtok uviedol, že zrušil víza viac ako 300 univerzitným študentom, ktorí sa zúčastňovali na protestoch proti izraelským útokom v Pásme Gazy. Študentov označil za „bláznov“, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„V tejto chvíli je ich možno viac ako 300. Robíme to každý deň,“ odpovedal na otázku, či potvrdzuje správy o odobratých vízach. „Vždy, keď nájdeme jedného z týchto bláznov, odoberieme mu víza,“ povedal novinárom.



Od opätovného nástupu Donalda Trumpa na post amerického prezidenta 20. januára Rubio agresívne postupuje proti študentom, ktorí v reakcii na vojnu v Pásme Gazy protestujú proti Izraelu na akademickej pôde naprieč Spojenými štátmi. Biely dom ich obviňuje z vytvárania nebezpečnej atmosféry pre židovských študentov.



Najznámejším prípadom bolo zadržanie palestínskeho aktivistu Mahmúda Chálila na Kolumbijskej univerzite v New Yorku. V marci ho zadržali imigračné úrady napriek tomu, že mal v USA trvalý pobyt.



Jedným z najnovších prípadov je utorkové zadržanie tureckej študentky Rumeysy Ozturkovej. V školských novinách požadovala, aby Tuftsová univerzita v štáte Massachusetts, kde študuje, uznala „genocídu“ Palestínčanov.



Kongresmanka Ayanna Pressleyová požadovala jej okamžité prepustenie a obvinila Trumpovu administratívu z „unášania študentov s legálnym statusom“ a z „porušovania (ich) ústavných práv na riadny proces a slobodu prejavu“. Trumpova vláda reagovala, že ústavná ochrana sa v USA nevzťahuje na neamerických občanov.



Rubio sa k incidentu z Tuftsovej univerzity vo štvrtok priamo nevyjadril. „Ak nám poviete, že dôvodom, prečo prichádzate do Spojených štátov, je nielen to, že chcete písať články, ale aj že chcete byť súčasťou hnutí, ktoré sa podieľajú na... demolácii univerzít, obťažovaní študentov, obsadzovaní budov, vytváraní rozruchu, víza vám nedáme,“ uviedol.



„Ak nám klamete a dostanete víza a potom vstúpite do Spojených štátov a s týmito vízami sa zúčastníte na takejto činnosti, odoberieme vám víza,“ dodal Rubio.