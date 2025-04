Rubio predstavil plán reštrukturalizácie ministerstva zahraničia

Washington 22. apríla (TASR) - Americký minister zahraničia Marco Rubio v utorok predstavil plán reštrukturalizácie ministerstva zahraničných vecí, ktorý počíta s hromadným prepúšťaním zamestnancov či zatváraním oddelení. Podľa Rubia je jeho súčasná organizácia „nafúknutá“ a ideologicky nesúhlasí s prezidentskou administratívou, píše TASR podľa správ agentúr AP a AFP.



„Ministerstvo je nafúknuté, byrokratické a neschopné vykonávať svoje základné diplomatické misie v novej ére súťaží veľmocí,“ uviedol Rubio vo vyhlásení s odkazom na rivalitu s Čínou. „Rozrastajúca sa byrokracia vytvorila systém viac podriadený radikálnej politickej ideológii ako presadzovaniu amerických národných záujmov,“ pokračoval. Konečný plán reštrukturalizácie je podľa agentúry AFP však menej drastický ako dosiaľ naznačovali niektoré medializované informácie.



Rubio tvrdí, že ministerstvo musí prejsť zmenou, aby dokázalo lepšie reagovať na „obrovské výzvy 21. storočia a dokázalo postaviť Ameriku na prvé miesto“. Podľa jeho plánov doterajších 737 oddelení zredukujú na 602 a 137 úradov vo svete prejde do „inej lokácie na ministerstve s cieľom zvýšiť jeho efektivitu“.



Nie je dosiaľ jasné, ako chce administratíva prezidenta Donalda Trumpa zmeny implementovať. Agentúra AP však pripomína, že Biely dom minulý týždeň zverejnil zámer oklieštiť rozpočet ministerstva o takmer 50 percent.



Jednou z kľúčových zmien je napríklad zrušenie oddelenia „zodpovedného za civilnú bezpečnosť, demokraciu a ľudské práva“, ktoré bude nahradené „kanceláriou pre koordináciu zahraničnej pomoci a humanitárnych záležitostí“. Tá by mala zároveň prevziať zvyšné kompetencie Agentúry pre medzinárodný rozvoj (USAID) a dohliadať na nové oddelenie „demokracie, ľudských práv a náboženskej slobody“.



Podľa nového plánu zaniknú aj oddelenia zodpovedné za dohľad nad vojnovými zločinmi alebo nad konfliktnými a stabilizačnými operáciami. Podľa hovorkyne americkej diplomacie Tammy Bruceovej zatvorenie oddelení neznamená nutne ukončenie týchto funkcií ministerstva, ale môže to priniesť ich „lepšiu, svižnejšiu a rýchlejšiu realizáciu“.