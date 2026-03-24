< sekcia Zahraničie
Rubio príde na schôdzku G7 vo Francúzsku
Autor TASR
Washington 24. marca (TASR) - Ministri zahraničných vecí krajín skupiny G7 budú vo Francúzsku diskutovať o vojnách na Ukrajine a na Blízkom východe, oznámilo v utorok americké ministerstvo zahraničných vecí. Potvrdilo, že na schôdzke sa v piatok zúčastní aj šéf diplomacie USA Marco Rubio. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Rubio tak plánuje vycestovať na svoju prvú zahraničnú návštevu od spustenia amerických a izraelských útokov na Irán 28. februára. Teherán odvtedy podniká útoky na Izrael a okolité štáty v regióne a zároveň blokuje Hormuzský prieliv.
Americký prezident Donald Trump v uplynulých dňoch vyzýval partnerov v NATO, aby pomohli otvoriť Hormuzský prieliv, ktorý je dôležitý pre dodávky ropy. Európski spojenci ako Nemecko však takúto požiadavku odmietli. Šéf Bieleho domu reagoval rozhnevane a spojencov obvinil, že robia „hlúpu chybu“.
O situácii na Blízkom východe a rusko-ukrajinskej vojne budú v piatok vo francúzskej obci Cernay-la-Ville neďaleko Paríža rokovať ministri zahraničných vecí krajín G7. Venovať sa majú aj ďalším „hrozbám pre mier a stabilitu po celom svete“, uvádza sa vo vyhlásení amerického ministerstva.
Predstavitelia skupiny siedmich najvyspelejších ekonomík sveta a Európskej únie už v sobotu vyzvali na okamžité a bezpodmienečné ukončenie útokov Iránu proti spojencom na Blízkom východe. Hoci všetky krajiny G7 patria medzi blízkych spojencov USA, žiadna z nich jednoznačne nevyjadrila podporu útoku na Irán. Skupine G7 v súčasnosti predsedá Francúzsko; jej súčasťou je okrem neho a USA ešte Británia, Nemecko, Taliansko, Kanada a Japonsko.
Spojené štáty pred zásahom proti Iránu aktívne sprostredkovávali mierové rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou. Trojstranné rozhovory boli ale pre vojnu na Blízkom východe odložené na neurčito. Ruskí a americkí vyjednávači sa naposledy stretli v Ženeve vo februári. Uplynulú sobotu viedli Ukrajinci bilaterálne rokovania s Američanmi na Floride.
