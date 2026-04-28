Rubio prirovnal námornú blokádu Hormuzu k ekonomickej jadrovej zbrani
Autor TASR
Washington 28. apríla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio prirovnal iránsku blokádu Hormuzského prielivu k „ekonomickej jadrovej zbrani“ a zároveň vyhlásil, že Teherán sa snaží ovládnuť región. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V rozhovore pre televíziu Fox News Rubio v pondelok povedal, že narušenie tejto kľúčovej námornej trasy ukazuje, prečo nesmieme dovoliť, aby Irán získal jadrové zbrane. „Prieliv je v podstate ekvivalentom ekonomickej jadrovej zbrane, ktorú sa snažia použiť proti svetu, a chvália sa tým,“ povedal. Podľa jeho slov, pokiaľ by Irán získal jadrové zbrane, „držal by celý región ako rukojemníkov“.
Rubio pôsobí aj ako poradca prezidenta Donalda Trumpa pre národnú bezpečnosť a odmietol sa vyjadriť k otázke, ako by šéf Bieleho domu reagoval, keby Teherán naďalej odmietal rokovania o svojom jadrovom programe. USA deklarovali, že jedným z cieľov v aktuálnom konflikte na Blízkom východe je zabrániť Iránu získať jadrové zbrane. To bol tiež zámer amerických leteckých útokov na iránske jadrové zariadenia v júni 2025.
Irán od februárových útokov Izraela a USA vo veľkej miere obmedzil lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčovou trasou pre globálny vývoz ropy a skvapalneného zemného plynu, a prispel tým k rastu cien energií. Spojené štáty tiež uvalili námornú blokádu na Irán s cieľom odrezať vedenie v Teheráne od príjmov z ropy. Konflikt pozastavilo dohodnuté prímerie, no rokovania medzi USA a Iránom o trvalom mieri uviazli.
