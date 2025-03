Rubio prišiel do Kanady na rokovania, Trumpove vyhrážky nebudú témou

Ottawa 12. marca (TASR) - Šéf americkej diplomacie Marco Rubio v stredu pricestoval do Kanady na stretnutie lídrov skupiny siedmich priemyselne najvyspelejších štátov sveta (G7). Jednou z tém stretnutia bude aj ukončenie vojny na Ukrajine, no akékoľvek debaty ohľadom Trumpových opakovaných hrozieb prevziať kontrolu nad Kanadou Rubio odmietol. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP a portálu eNCA.



Rubio v stredu pristál v meste Quebec a pred odcestovaním do mesta Charlevoix, v ktorom sa stretnutie uskutoční, povedal, že rokovania G7 sa budú týkať niekoľkých tém vrátane prímeria medzi Ukrajinou a Ruskom. Prípadné prevzatie kontroly Spojených štátov nad Kanadou podľa neho predmetom diskusie nebude.



"Budeme sa sústrediť na skupinu G7... Toto nie je stretnutie o tom, ako prevezmeme moc nad Kanadou," ozrejmil Rubio.



Šéfka kanadskej diplomacie Melanie Jolyová v stredu uviedla, že kanadská suverenita vo všeobecnosti "nie je predmetom vyjednávania". Zároveň varovala európskych lídrov, aby Trumpove hrozby nebrali na ľahkú váhu. "Ak to USA môžu spraviť nám, svojmu najbližšiemu priateľovi a spojencovi, potom nie je nikto v bezpečí," povedala Jolyová novinárom pred odchodom do Charlevoix.



Návšteva Rubia prichádza v čase napätia medzi Ottawou a Washingtonom spôsobeného nielen vyjadreniami amerického prezidenta, ale aj jeho rozhodnutím uvaliť clá na kanadský hliník a oceľ.



Rubiova cesta do Kanady je provou návštevou člena amerického kabinetu do krajiny od opätovného nástupu Donalda Trumpa na post prezidenta USA.