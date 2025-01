Rubio prisľúbil Izraelu neochvejnú podporu USA

Washington 23. januára (TASR) - Nový americký minister zahraničných vecí Marco Rubio prisľúbil Izraelu neochvejnú podporu Spojených štátov. Vyjadril sa tak v stredajšom telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Oznámila to hovorkyňa amerického rezortu diplomacie Tammy Bruceová, informuje TASR na podľa agentúry AFP.



Rubio podľa nej tlmočil Netanjahuovi, že "zachovanie neochvejnej podpory Spojených štátov pre Izrael je jednou z najhlavnejších priorít prezidenta Trumpa".



Šéf americkej diplomacie Netanjahuovi okrem toho zablahoželal k úspechom Izraela v boji proti militantným hnutiam Hamas a Hizballáh. Zároveň prisľúbil, že sa bude "neúnavne" usilovať pomôcť Izraelu dosiahnuť, aby došlo k prepusteniu všetkých zvyšných rukojemníkov zadržiavaných v Gaze.



Trump je označovaný za podporovateľa Izraela. V prvý deň svojho funkčného obdobia podpísal výkonné nariadenie, ktorým zrušil sankcie voči extrémistickým izraelským osadníkom v okupovanom Predjordánsku. Tie zaviedol jeho predchodca v úrade Joe Biden v súvislosti s ich útokmi na Palestínčanov, pripomína AFP.



Medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas platí od nedele 11.15 h miestneho času (10.15 h SEČ) prímerie. V prvej fáze prímeria, ktorá má v súlade s dosiahnutou dohodou trvať 42 dní, by malo dôjsť k prepusteniu rukojemníkov, pričom izraelské sily sa z Gazy stiahnu smerom k hraniciam. Následne by sa malo začať nové kolo rokovaní, ktorých výsledkom má byť prepustenie všetkých rukojemníkov, úplne stiahnutie sa Izraela z Pásma Gazy a trvalé prímerie.