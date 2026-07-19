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Rubio rokoval vo Washingtone s prezidentom Libanonu,prijme ho aj Trump
Pre libanonského prezidenta ide o prvú návštevu Washingtonu od roku 2009, keď bývalú hlavu blízkovýchodného štátu Michela Sulajmána prijal jeho vtedajší americký náprotivok Barack Obama.
Autor TASR
Washington 19. júla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v nedeľu rokoval vo Washingtone s libanonským prezidentom Džúzífom Awnom, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na predstaviteľa USA. Stretnutie nadviazalo na rozhovory Libanonu a Izraela, ktoré sa uskutočnili tento týždeň v Taliansku.
Pre libanonského prezidenta ide o prvú návštevu Washingtonu od roku 2009, keď bývalú hlavu blízkovýchodného štátu Michela Sulajmána prijal jeho vtedajší americký náprotivok Barack Obama.
Rubio po schôdzke s Awnom podľa svojho rezortu ocenil libanonskú vládu za to, že podniká kroky smerom k mieru a usiluje sa o „obnovenie suverenity Libanonu, odzbrojenie Hizballáhu a rozbitie jeho teroristickej infraštruktúry“.
Kancelária Awna informovala, že sa v utorok stretne s prezidentom USA Donaldom Trumpom, s ktorým chce hovoriť o situácii v Libanone, spôsoboch posilnenia prímeria a tiež o stiahnutí izraelských síl z okupovaných oblastí Libanonu.
Izrael a Libanon začali v apríli pod záštitou USA rokovania zamerané na dosiahnutie mierovej dohody a trvalé ukončenie vojny medzi Izraelom a proiránskym militantným hnutím Hizballáh.
Koncom júna dosiahli strany vo Washingtone rámcovú dohodu, podľa ktorej sa má izraelská armáda stiahnuť z dvoch „pilotných zón“ v južnom Libanone a nahradiť ju majú libanonské ozbrojené sily. Dohoda je podmienená odzbrojením hnutia Hizballáh, ktoré tento plán, ale aj samotné izraelsko-libanonské rokovania kategoricky odmieta.
V Ríme sa vyjednávači na dosiaľ poslednom kole rokovaní dohodli na „štruktúre a usmerneniach“ týkajúcich sa zavedenia pilotných zón, uviedol americký predstaviteľ.
Najnovšia vojna v Libanone sa začala 2. marca po tom, čo Hizballáh začal odstreľovať raketami Izrael, aby pomstil zabitie iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího pri americko-izraelských úderoch na Irán. Izrael odvtedy pokračuje v útokoch na Libanon napriek prímeriu a do južných oblastí susednej krajiny nasadil aj svojich vojakov.
Pre libanonského prezidenta ide o prvú návštevu Washingtonu od roku 2009, keď bývalú hlavu blízkovýchodného štátu Michela Sulajmána prijal jeho vtedajší americký náprotivok Barack Obama.
Rubio po schôdzke s Awnom podľa svojho rezortu ocenil libanonskú vládu za to, že podniká kroky smerom k mieru a usiluje sa o „obnovenie suverenity Libanonu, odzbrojenie Hizballáhu a rozbitie jeho teroristickej infraštruktúry“.
Kancelária Awna informovala, že sa v utorok stretne s prezidentom USA Donaldom Trumpom, s ktorým chce hovoriť o situácii v Libanone, spôsoboch posilnenia prímeria a tiež o stiahnutí izraelských síl z okupovaných oblastí Libanonu.
Izrael a Libanon začali v apríli pod záštitou USA rokovania zamerané na dosiahnutie mierovej dohody a trvalé ukončenie vojny medzi Izraelom a proiránskym militantným hnutím Hizballáh.
Koncom júna dosiahli strany vo Washingtone rámcovú dohodu, podľa ktorej sa má izraelská armáda stiahnuť z dvoch „pilotných zón“ v južnom Libanone a nahradiť ju majú libanonské ozbrojené sily. Dohoda je podmienená odzbrojením hnutia Hizballáh, ktoré tento plán, ale aj samotné izraelsko-libanonské rokovania kategoricky odmieta.
V Ríme sa vyjednávači na dosiaľ poslednom kole rokovaní dohodli na „štruktúre a usmerneniach“ týkajúcich sa zavedenia pilotných zón, uviedol americký predstaviteľ.
Najnovšia vojna v Libanone sa začala 2. marca po tom, čo Hizballáh začal odstreľovať raketami Izrael, aby pomstil zabitie iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího pri americko-izraelských úderoch na Irán. Izrael odvtedy pokračuje v útokoch na Libanon napriek prímeriu a do južných oblastí susednej krajiny nasadil aj svojich vojakov.