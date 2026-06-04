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Rubio: Rokovania o Grónsku pokračujú a sú na dobrej ceste
Prízvukoval, že súhlasí s Trumpom, ktorý považuje súčasné dohody o umiestnení amerických síl v Grónsku za nedostatočné. Bolo by jednoduchšie vlastniť územie, aby ho bolo možné brániť, dodal Rubio.
Autor TASR
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Washington 4. júna (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v stredu uviedol, že rokovania s Dánskom a Grónskom o používaní ostrova na kolektívnu obranu sú „na dobrej ceste“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Počas vypočutia pred výborom pre zahraničné veci Snemovne reprezentantov sa poslankyňa Sarah McBrideová spýtala Rubia, či si uvedomuje, „že Grónsko je skutočne súčasťou Dánska“. Minister na to odpovedal, že „zatiaľ je“.
Americký prezident Donald Trump od svojho zámeru prevziať kontrolu nad Grónskom, poloautonómnym územím Dánska, ustúpil v januári po tom, ako s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa tohto ostrova a širšieho arktického regiónu. Predtým varoval, že ak Grónsko nezaberú Spojené štáty, mohli by tak urobiť Rusko alebo Čína.
Poslankyňa McBrideová sa následne opýtala, či je naozaj potrebné, aby USA vlastnili územie, ktoré je súčasťou Severoatlantickej aliancie, na to, aby ho mohli chrániť.
„V skutočnosti vedieme rozhovory s Grónskom a Dánskom o využívaní Grónska na kolektívnu obranu nás všetkých. Ide o kľúčovú súčasť protiraketovej obrany a práve teraz sa podieľame na týchto rokovaniach. Myslím si, že sme na dobrej ceste v tejto záležitosti,“ skonštatoval Rubio. Podľa jeho slov rokovania s Dánskom a Grónskom pokračujú každý mesiac.
„Myslím si, že v istom momente budeme mať v tejto veci celkom dobré správy,“ povedal šéf americkej diplomacie. Prízvukoval však, že súhlasí s Trumpom, ktorý považuje súčasné dohody o umiestnení amerických síl v Grónsku za nedostatočné. Bolo by jednoduchšie vlastniť územie, aby ho bolo možné brániť, dodal Rubio.
Počas vypočutia pred výborom pre zahraničné veci Snemovne reprezentantov sa poslankyňa Sarah McBrideová spýtala Rubia, či si uvedomuje, „že Grónsko je skutočne súčasťou Dánska“. Minister na to odpovedal, že „zatiaľ je“.
Americký prezident Donald Trump od svojho zámeru prevziať kontrolu nad Grónskom, poloautonómnym územím Dánska, ustúpil v januári po tom, ako s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa tohto ostrova a širšieho arktického regiónu. Predtým varoval, že ak Grónsko nezaberú Spojené štáty, mohli by tak urobiť Rusko alebo Čína.
Poslankyňa McBrideová sa následne opýtala, či je naozaj potrebné, aby USA vlastnili územie, ktoré je súčasťou Severoatlantickej aliancie, na to, aby ho mohli chrániť.
„V skutočnosti vedieme rozhovory s Grónskom a Dánskom o využívaní Grónska na kolektívnu obranu nás všetkých. Ide o kľúčovú súčasť protiraketovej obrany a práve teraz sa podieľame na týchto rokovaniach. Myslím si, že sme na dobrej ceste v tejto záležitosti,“ skonštatoval Rubio. Podľa jeho slov rokovania s Dánskom a Grónskom pokračujú každý mesiac.
„Myslím si, že v istom momente budeme mať v tejto veci celkom dobré správy,“ povedal šéf americkej diplomacie. Prízvukoval však, že súhlasí s Trumpom, ktorý považuje súčasné dohody o umiestnení amerických síl v Grónsku za nedostatočné. Bolo by jednoduchšie vlastniť územie, aby ho bolo možné brániť, dodal Rubio.