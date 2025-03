Rubio: Rozhovory vyslanca USA s Hamasom zatiaľ nepriniesli ovocie

Rijád 10. marca (TASR) - Priame rokovania amerického vyslanca pre záležitosti rukojemníkov Adama Boehlera s palestínskou militantnou skupinou Hamas o prepustení rukojemníkov v Pásme Gazy boli "jednorazovou záležitosťou" a doposiaľ "nepriniesli ovocie". Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio to uviedol v pondelok na ceste do Saudskej Arábie, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Išlo o jednorazovú záležitosť, keď mal náš osobitný vyslanec pre rukojemníkov, ktorého úlohou je dosiahnuť prepustenie osôb, možnosť hovoriť priamo s niekým, kto má nad týmito ľuďmi kontrolu," povedal Rubio novinárom. "Zatiaľ to neprinieslo ovocie. Neznamená to však, že to nemal skúsiť, no naším hlavným nástrojom na rokovania na tomto fronte zostáva (osobitný vyslanec pre Blízky východ Steve) Witkoff a práca, ktorú vykonáva prostredníctvom Kataru," uviedol minister.



Priame rozhovory medzi Boehlerom a Hamasom porušili zaužívanú politiku Washingtonu. Podľa nej Spojené štáty odmietajú rokovať so skupinami, ktoré označujú za teroristické organizácie.



Vysokopostavený predstaviteľ Hamasu v nedeľu pre agentúru Reuters uviedol, že rokovania sa zamerali na prepustenie americko-izraelského občana zadržiavaného v Pásme Gazy. Boehler v nedeľu pre televíziu CNN popísal rozhovory ako "veľmi užitočné". V rozhovore pre izraelskú stanicu N12 tiež uviedol, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa sa sústreďuje na to, aby oslobodila všetkých zostávajúcich 59 rukojemníkov a ukončila vojnu.



Vojna v Pásme Gazy sa začala 7. októbra 2023 útokom Hamasu na Izrael, pri ktorom prišlo o život 1200 ľudí, predovšetkým civilistov. Hnutie zajalo aj 251 osôb. V Pásme Gazy podľa ministerstva zdravotníctva riadeného Hamasom izraelská armáda počas trvania konfliktu zabila viac ako 48.000 osôb.