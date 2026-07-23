Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 23. júl 2026Meniny má Oľga
< sekcia Zahraničie

Rubio s Lavrovom hovorili o Ukrajine aj situácii v Perzskom zálive

.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov (tretí vpravo) a šéf americkej diplomacie Marco Rubio (tretí vľavo) reagujú počas stretnutia na okraj zasadnutia ministrov zahraničných vecí Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) vo filipínskej Manile vo štvrtok 23. júla 2026. Foto: TASR/AP

Lavrov podľa agentúry TASS Rubiovi tlmočil, že Rusko je pripravené vyriešiť konflikt na Ukrajine a zdôraznil.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Manila 23. júla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio sa vo štvrtok popri rokovaní šéfov diplomacií Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) stretol so svojím ruským rezortným kolegom Sergejom Lavrovom. Rokovali o bilaterálnych otázkach, spôsoboch ako ukončiť vojnu na Ukrajine a situácii na Blízkom východe. Podľa ruských médií rozhovor, zorganizovaný z iniciatívy USA, trval 35 minút. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a TASS.

Americké ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že počas stretnutia diskutovali o „vzťahoch medzi USA a Ruskom a o potrebe ukončiť vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou“, pričom neposkytlo žiadne ďalšie podrobnosti.

Lavrov podľa agentúry TASS tlmočil Rubiovi, že Rusko je pripravené na „politicko-diplomatické vyriešenie konfliktu“ na Ukrajine a zdôraznil, že Moskva je naďalej odhodlaná riadiť sa princípmi dohodnutými počas stretnutia prezidentov Donalda Trumpa a Vladimira Putina na Aljaške.

Rusko tvrdí, že prezidenti sa tam dohodli na základných bodoch mierovej dohody, a opakovane sa na výsledky týchto rokovaní odvoláva. Základom budúceho mierového riešenia by podľa výsledkov summitu v Anchorage podľa Ruska malo byť stiahnutie Ukrajiny z Donbasu výmenou za zmrazenie frontových línií v ostatných oblastiach. Rubio v júni poprel, že by k takejto dohode došlo.

Šéf ruskej diplomacie zároveň Rubiovi odkázal, že je neprijateľné, aby USA pokračovali v dodávkach zbraní kyjevskému režimu“. Zároveň odsúdil „destabilizujúcu činnosť európskych krajín, ktoré sa naďalej snažia spôsobiť Rusku strategickú porážku“.

AFP pripomína, že rozhovory o ukončení vojny, ktoré sprostredkovali USA, sa zastavili, keďže Washington je zaneprázdnený konfliktom na Blízkom východe. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však v stredu hovoril s americkými vyjednávačmi Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom, s ktorými podľa vlastných slov viedol „dobrý a dôležitý rozhovor o tom, ako oživiť diplomatické úsilie a priblížiť sa mieru“.
.

Neprehliadnite

SMRTEĽNÁ NEHODA PRI ČUNOVE: Už chytili muža, ktorý mal zraziť cyklistu

Takáč: Krasoň jaseňový je po Maďarsku potvrdený už aj na Slovensku

VIDEO: FORMA JEJ NEODIŠLA: Zapletalová zakopla, no aj tak vyhrala

OBROVSKÝ POŽIAR: Z obľúbenej turistickej destinácie evakuovali ľudí