Rubio sa po rokovaniach s Ukrajinou v Ženeve vracia do Washingtonu
Zatiaľ nie je jasné, ako upravená verzia mierového plánu rieši celý súbor otázok, týkajúcich sa napríklad územia alebo bezpečnostných záruk pre Ukrajinu, poznamenala agentúra Reuters.
Autor TASR
Ženeva/Washington 24. novembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio po nedeľných rokovaniach s ukrajinskými predstaviteľmi odcestoval zo Ženevy a vracia sa do Washingtonu, informovala v noci na pondelok stanica CNN s odvolaním sa na zdroj z rezortu diplomacie. Nie je podľa americkej stanice jasné, či zo Ženevy odišli aj ďalší predstavitelia USA.
Biely dom a Kyjev po stretnutiach v Švajčiarsku v spoločnom vyhlásení uviedli, že ich delegácie viedli konštruktívne a veľmi produktívne rokovania, ktorých výsledkom je vypracovanie aktualizovanej a spresnenej verzie mierového rámca pre ukončenie vojny na Ukrajine.
Diskusie podľa vyhlásenia ukázali významný pokrok v zosúlaďovaní pozícií a určovaní ďalších krokov. Strany sa dohodli, že v najbližších dňoch budú intenzívne pracovať na spoločných návrhoch a že konečné rozhodnutia o rámci prijmú prezidenti USA a Ukrajiny Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj.
Rubio v nedeľu novinárom povedal, že bol vypracovaný základný dokument a zúžený okruh sporných bodov. Podľa jeho slov bol dosiahnutý obrovský pokrok a je optimistický, že sa podarí dosiahnuť dohodu v dohľadnom čase. S vývojom rokovaní je podľa Rubia spokojný aj Trump.
Rozhovory medzi Spojenými štátmi a Ukrajinou budú podľa agentúry Reuters pokračovať v pondelok. Rubio predtým podľa CNN uviedol, že USA majú svojich zástupcov na technickej úrovni, ktorí sa mierovému úsiliu neustále venujú.
