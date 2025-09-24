Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 24. september 2025Meniny má Ľuboš aj Ľubor
< sekcia Zahraničie

Rubio sa stretol s Lavrovom, vyzval Rusko na kroky k mieru na Ukrajine

.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio prednesie úvodný prejav na stretnutí s ministrami zahraničných vecí krajín Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive v rámci 80. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov v hoteli Lotte Palace v stredu 24. septembra 2025 v New Yorku. Foto: TASR/AP

Ministri sa stretli po tom, ako americký prezident Donald Trump naznačil sprísnenie postoja voči Rusku.

Autor TASR
New York 24. septembra (TASR) – Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v stredu na stretnutí so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom vyzval Moskvu, aby podnikla kroky k trvalému riešeniu vojny na Ukrajine. Oznámil to jeho rezort, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a AP.

Ministri sa stretli popri zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku deň po tom, ako americký prezident Donald Trump naznačil sprísnenie postoja voči Rusku.

Rubio „zopakoval výzvu prezidenta Trumpa na zastavenie zabíjania a potrebu toho, aby Moskva podnikla zmysluplné kroky smerom k trvalému vyriešeniu rusko-ukrajinskej vojny“, uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí USA Tommy Pigott. Ruská strana zatiaľ stanovisko k stretnutiu neposkytla.

Trump v utorok po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na sociálnej sieti vyhlásil, že Ukrajina je schopná s pomocou západných spojencov znovu dobyť celé svoje územie obsadené Ruskom. To je podľa neho v ekonomických ťažkostiach a označil ho za „papierového tigra“.
.

Neprehliadnite

Zomrela talianska herečka Claudia Cardinale, mala 87 rokov

Lekári v Komárne odstránili pacientke nádor vážiaci 18,6 kilogramu

Austrália vyšetruje, prečo sa telo mladíka vrátilo z Bali bez srdca

Týždenník: Téma konsolidácie na všetky spôsoby