Rubio: Salvádor ponúkol svoje väznice pre zločincov z USA

San Salvador 4. februára (TASR) — Salvádorský prezident Nayib Bukele ponúkol, že jeho krajina prijme väzňov z USA vrátane nebezpečných zločincov, ktorí si odpykávajú trest v Spojených štátoch, aj keď sú občanmi USA alebo tam majú legálny pobyt. Počas návštevy Salvádora to povedal americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, informuje TASR s odvolaním sa na svetové agentúry.



"Nijaká krajina doteraz neprišla s takouto priateľskou ponukou," uviedol Rubio a dodal, že o tejto záležitosti hovoril aj s prezidentom Donaldom Trumpom.



Nemenovaný americký predstaviteľ v reakcii na túto ponuku pre agentúru AP povedal, že Trumpova administratíva nemá v súčasnosti v pláne deportovať amerických občanov, no Bukeleho ponuka je podľa neho významná.



AP pripomenula, že vláda USA nemôže deportovať amerických občanov a prípadný takýto krok by bol spojený s vážnymi právnymi problémami.



Agentúra Reuters konštatovala, že salvádorský prezident Bukele je v Trumpovom okolí obľúbený, pretože rázne zakročil proti zločinnosti vo svojej vlastnej krajine. Bezpečnostné zložky zatkli viac ako 80.000 ľudí a v krajine sa výrazne znížil počet vrážd. Washington tejto politike pripisuje zníženie počtu Salvádorčanov, ktorí sa snažia nelegálne vstúpiť do USA.



Rubio naznačil, že možný presun väzňov by sa primárne zameral na členov gangov ako MS-13 zo Salvádora alebo Tren de Aragua z Venezuely, ktorí získali americké občianstvo. Zároveň avizoval, že ďalšie podrobnosti o dohode budú zverejnené čoskoro.



Bukele na platforme X uviedol, že väzni z USA by mohli byť za malý poplatok umiestnení vo väzení nachádzajúcom sa 75 kilometrov juhovýchodne od metropoly San Salvador, ktoré otvorili pred rokom a je najväčšie v Latinskej Amerike. Je navrhnuté pre 40.000 väzňov; odhaduje sa, že v súčasnosti je tam približne 15.000 väzňov.



"Ponúkli sme Spojeným štátom americkým možnosť outsourcovať časť ich väzenského systému," napísal Bukele na platforme X. "Poplatok by bol pre USA relatívne nízky, ale pre nás významný, vďaka čomu by bol celý náš väzenský systém udržateľný."



Po nástupe Trumpa do úradu 20. januára sa zvýšil počet migrantov, ktorých z USA deportujú do krajín Latinskej Ameriky. Trumpova administratíva v pondelok zrušila ochranu pred deportáciami státisícom Venezuelčanov v USA. Ochrana pred deportáciou pre približne 232.000 Salvádorčanov žijúcich v Spojených štátoch zatiaľ zrušená nebola.