Rubio: Schôdzka Trumpa s Putinom musí mať zmysel

Washington 21. februára (TASR) - Kedy sa prípadná schôdzka amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom uskutoční bude do veľkej miery závisieť od toho, či sa podarí dosiahnuť nejaký pokrok v otázke ukončenia vojny na Ukrajine. Povedal to vo štvrtok šéf americkej diplomacie Marco Rubio. V v rozhovore s novinárkou Catherine Herridgeovou odvysielanom na sieti X Rubio tiež prezradil, že Trump je na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorého označil za diktátora, veľmi nazlostený, píše TASR podľa agentúry Reuters.



Rubio v utorok viedol americkú delegáciu na rokovaniach s ruskými predstaviteľmi v Saudskej Arábii. V rozhovore povedal, že ruskej strane tlmočil, že stretnutie Trumpa a Putina sa uskutoční až keď bude jasné, čo bude jeho obsahom. Trump v utorok naznačil, že sa s Putinom pravdepodobne stretne do konca februára. Americký minister povedal, že o načasovaní schôdzky lídrov nevie, šéf Bieleho domu však podľa neho chce zistiť, či má Rusko skutočne záujem o mier.



"Jediný spôsob je otestovať ich, v podstate ich osloviť a povedať: 'Dobre, myslíte to s ukončením vojny vážne? A ak áno, aké sú vaše požiadavky? Líšia sa vaše verejné požiadavky a vaše súkromné požiadavky?" priblížil Rubio. Delegácie v Rijáde sa podľa neho dohodli iba na tom, že budú "hovoriť o mieri".



"To, čo ponúknu, v čom sú ochotní ustúpiť, čo sú ochotní zvážiť, rozhodne o tom, či to s mierom myslia vážne alebo nie. V tomto štádiu však ešte nie sme," dodal minister.



Na rokovania v Saudskej Arábii neboli prizvaní európski ani ukrajinskí predstavitelia, čo u nich vyvolalo obavy, že budú vyradení z akýchkoľvek mierových rokovaní. Rubio však tvrdí, že Spojené štáty konzultovali so všetkými.



V rozhovore s novinárkou sa vyjadril aj k prehlbujúcej sa roztržke medzi Trumpom a Zelenským. Trump v stredu nazval Zelenského "diktátorom bez volieb" po tom, čo ukrajinský líder povedal, že americký prezident žije v ruskom "dezinformačnom priestore". Zelenskyj takto reagoval na Trumpov výrok, ktorým naznačil, že za vojnu môže Ukrajina.



"Prezident Trump je na prezidenta Zelenského veľmi nahnevaný. Záleží nám na (Ukrajine), pretože to má dôsledky pre našich spojencov a v konečnom dôsledku pre celý svet. Mala by tu byť istá miera vďačnosti," domnieva sa Rubio.