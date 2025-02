Rubio sľubuje ukončiť "neposlušnosť" Agentúry pre medzinárodný rozvoj

San Salvador/Washington 4. februára (TASR) — Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v pondelok potvrdil, že bol poverený vedením Agentúry USA pre medzinárodný rozvoj (USAID) a chce skoncovať s jej "neposlušnosťou" voči agende prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Rubio to uviedol počas návštevy Salvádora. Trumpov poradca, miliardár Elon Musk, predtým prisľúbil zrušiť USAID, ktorú označil za „zločineckú organizáciu“.



Trump v pondelok oznámil odvolanie súčasného vedenia USAID. Agentúru podľa neho riadila „skupina radikálnych bláznivých ľudí“.



Šéf americkej diplomacie uviedol, že mnohé činnosti USAID budú pokračovať, agentúru však obvinil, že sa správa ako "nezávislý mimovládny subjekt".



"V mnohých prípadoch je USAID zapojená do programov, ktoré sú v rozpore s tým, o čo sa snažíme v rámci našej národnej stratégie," povedal Rubio a dodal, že úsilie agentúru reformovať trvá už 20 alebo 30 rokov.



Rubio tiež obvinil odborníkov z USAID, že zlyhali pri zodpovedaní otázok novej Trumpovej administratívy týkajúcich sa ich financovania a priorít. Mnohým z bola nariadená dovolenka. "Takáto úroveň neposlušnosti znemožňuje vykonať serióznu kontrolu," pokračoval minister a dodal, že s týmto sa skoncuje.



Musk ako šéf úradu pre efektívnosť štátnej správy (DOGE) v pondelok oznámil, že aktuálne prebieha proces rušenia USAID. Nevysvetlil však, na akom právnom základe môže bez súhlasu Kongresu Biely dom zrušiť federálnu agentúru. Neozrejmil ani to, kedy sa tak stane. Podľa jeho slov však má "plnú podporu prezidenta".



Trump však v pondelok zdôraznil, že Musk nemá autonómnu rozhodovaciu právomoc a "nemôže a nebude" robiť nič bez "nášho súhlasu".



Americký prezident Donald Trump 20. januára v deň inaugurácie podpísal dekrét, ktorým na 90 dní pozastavil všetku zahraničnú pomoc poskytovanú USAID a následne udelil niekoľko výnimiek. USAID má ročný rozpočet vo výške takmer 43 miliárd dolárov.