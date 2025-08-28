< sekcia Zahraničie
Rubio so Saarom diskutovali o Blízkom východe aj vzájomných vzťahoch
Podľa televízie CNN spolu lídri hovorili menej ako hodinu.
Autor TASR
Washington 28. augusta (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio sa v stredu stretol so svojim izraelským rezortným partnerom Gideonom Saarom vo Washingtone. Diskutovali o viacerých otázkach vrátane konfliktu v Pásme Gazy, Libanone či o vzájomných vzťahoch medzi Izraelom a USA. TASR o tom píše podľa správy agentúry Reuters a webu amerického rezortu diplomacie.
„Rubio sa dnes stretol s izraelským ministrom zahraničných vecí Gideonom Saarom, aby potvrdil neochvejné odhodlanie Spojených štátov podporovať bezpečnosť Izraela,“ uviedol hovorca amerického rezortu diplomacie Tommy Pigott.
„Minister diskutoval aj o dôležitosti boja proti škodlivému vplyvu Iránu. Ministri sa zhodli, že pokračujúca úzka spolupráca medzi krajinami je nevyhnutná pre bezpečnosť a prosperitu regiónu,“ dodal hovorca.
Podľa televízie CNN spolu lídri hovorili menej ako hodinu. Saar stretnutie označil za „veľmi dobré“, no žiadne ďalšie podrobnosti neposkytol. Na otázku, aký je plán na vytvorenie Palestínskeho štátu, však odpovedal, že „žiaden nebude“.
