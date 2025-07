Rubio: Spojené štáty sú veľmi znepokojené izraelskými útokmi v Sýrii

Washington 16. júla (TASR) - Spojené štáty sú „veľmi znepokojené“ izraelskými náletmi na budovu sýrskeho vojenského veliteľstva, ale sú v kontakte s vládami oboch krajín. Uviedol to v stredu americký minister zahraničných Marco Rubio, píše TASR podľa správ agentúry AFP a televízie Al-Džazíra.



„Rozprávame sa s oboma stranami, so všetkými relevantnými stranami, a dúfame, že sa nám to podarí uzavrieť. Sme z toho veľmi znepokojení,“ vyhlásil Rubio. Šéf americkej diplomacie dodal, že USA chcú zastaviť boje, ktoré sa obnovili po porušení prímeria medzi sýrskymi vládnymi jednotkami a drúzskymi bojovníkmi na juhu krajiny.



„Násilie na juhu Sýrie nás veľmi znepokojuje. Je to priame ohrozenie úsilia vybudovať mierovú a stabilnú Sýriu. Boli sme a ostávame v tejto veci v nepretržitom kontakte s vládami Sýrie a Izraelu,“ uviedol Rubio.



Izraelské údery v stredu zasiahli sídlo velenia sýrskej armády a ministerstvo obrany v Damasku. Podľa záberov na sociálnej sieti X boli budovy významne poškodené.



Izrael začal na ciele v Sýrii útočiť po ozbrojených zrážkach v provincii Suwajdá, ktoré cez víkend vypukli medzi príslušníkmi etnicko-náboženskej menšiny drúzov a sunnitskými beduínskymi klanmi. Od nedele už počas nich zomrelo viac ako 250 ľudí.



Netanjahu a Kac v spoločnom vyhlásení v utorok uviedli, že cieľom útokov je chrániť drúzov a zabezpečiť demilitarizáciu oblasti v blízkosti izraelských hraníc.