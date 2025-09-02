< sekcia Zahraničie
Rubio telefonoval s Barrotom, vyjadril nesúhlas s uznaním Palestíny
Francúzsky prezident Emmanuel Macron koncom júla oznámil, že Francúzsko Valnom zhromaždení OSN v septembri uzná Palestínsky štát.
Autor TASR
Washington 2. septembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok v telefonickom rozhovore so šéfom francúzskej diplomacie Jeanom-Noëlom Barrotom vyjadril nesúhlas Spojených štátov s akýmkoľvek jednostranným uznaním Palestínskeho štátu. Uviedol hovorca amerického rezortu diplomacie Tommy Pigott, informuje TASR podľa správy portálu The Times of Israel a vyhlásenia na internetovej stránke amerického ministerstva zahraničných vecí.
„Ministri zahraničných vecí sa dohodli na pokračovaní spolupráce v diplomatických snahách o ukončenie rusko-ukrajinskej vojny prostredníctvom vyjednaného riešenia s opatreniami na zabezpečenie trvalého mieru,“ uviedol rezort americkej diplomacie. Prezident USA Donald Trump sa od návratu do Bieleho domu usiluje o ukončenie vojny na Ukrajine. V auguste sa na Aljaške stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a následne v Bielom dome privítal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a európskych lídrov.
Rubio podľa vyhlásenia taktiež vyjadril „dôrazný nesúhlas Spojených štátov s akýmkoľvek jednostranným uznaním Palestínskeho štátu, čo by podľa nich odmenilo (palestínske militantné hnutie) Hamas za udalosti zo 7. októbra a sťažilo snahy o návrat všetkých rukojemníkov“.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron koncom júla oznámil, že Francúzsko Valnom zhromaždení OSN v septembri uzná Palestínsky štát. Rovnaký úmysel následne oznámili aj Británia, Kanada, Malta, Austrália a najnovšie aj Belgicko, ktoré tento zámer oznámilo v noci na utorok.
Trump krátko po oznámení lídrov Francúzska, Spojeného kráľovstva a Kanady o plánovanom uznaní palestínskej štátnosti vyjadril nespokojnosť s týmto rozhodnutím. Takýto krok označil za „odmenu“ pre hnutie Hamas, ktoré 7. októbra 2023 zaútočilo na Izrael, ktorý následne spustil rozsiahlu ofenzívu v Pásme Gazy, kde podľa Medzinárodnej asociácie odborníkov na genocídu (IAGS) pácha Izrael genocídu.
Rubio minulý týždeň zrušil víza palestínskym predstaviteľom víza pre Valné zhromaždenie OSN. Medzi týmito predstaviteľmi je aj palestínsky prezident Mahmúd Abbás. Ten mal viesť palestínsku delegáciu na stretnutiach OSN a mal tiež vystúpiť s prejavom. Okrem toho sa mal zúčastniť na stretnutí vedenom Francúzskom a Saudskou Arábiou 22. septembra o dvojštátnom riešení izraelsko-palestínskeho konfliktu.
Šéfovia diplomacií USA a Francúzska v utorňajšom telefonáte tiež diskutovali o Iráne, Sudáne a Konžskej demokratickej republike.
