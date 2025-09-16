< sekcia Zahraničie
Rubio: Trump sa pravdepodobne stretne so Zelenským budúci týždeň
Autor TASR
Tel Aviv 16. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa budúci týždeň pravdepodobne stretne s ukrajinským lídrom Volodymyrom Zelenským. Šéf Bieleho domu stále dúfa, že sa mu podarí sprostredkovať mierovú dohodu medzi Kyjevom a Moskvou, uviedol v utorok minister zahraničných vecí USA Marco Rubio. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Trump opakovane hrozil uvalením sankcií proti Rusku, ak prezident Vladimir Putin neurobí kompromisy. Doteraz to však neurobil, hoci Rusko zintenzívňuje svoje útoky proti Ukrajine. Prezident absolvoval „viacero telefonátov s Putinom, viacero stretnutí so Zelenským vrátane toho, ktoré sa zrejme uskutoční budúci týždeň v New Yorku“, kam pricestujú svetoví lídri na Valné zhromaždenie OSN, povedal Rubio novinárom počas návštevy Izraela.
„(Trump) sa bude aj naďalej snažiť. Ak je mier možný, chce ho dosiahnuť,“ povedal šéf americkej diplomacie. „V určitom momente prezident môže dospieť k záveru, že to nie je možné. Ešte sa tam nedostal, ale mohol by sa k tomu dopracovať,“ zdôraznil. Rubio poukázal na údaje o stratách na fronte, kde Rusko údajne prišlo len počas júla o 20.000 vojakov.
Prezident USA sa v auguste s Putinom stretol na Aljaške po prvýkrát od roku 2022. O niekoľko dní neskôr sa v Bielom dome stretol aj so Zelenským a európskymi lídrami. Rubio povedal, že Trump je jedinečný v tom, že komunikuje s Putinom, aj so Zelenským a Európanmi. „Ak by sa z toho nejako stiahol alebo uvalil sankcie na Rusko a povedal ‚Skončil som‘, na svete by už nezostal nikto, kto by mohol sprostredkovať koniec (vojny),“ vyhlásil podľa AFP.
Trump pred nástupom do úradu sľuboval, že konflikt na Ukrajine ukončí do 24 hodín. Zároveň obviňoval svojho predchodcu Joea Bidena zo zodpovednosti za ruskú inváziu a kritizoval finančnú pomoc, ktorú Spojené štáty poskytli Ukrajine.
