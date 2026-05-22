Rubio tvrdí, že v rokovaniach s Iránom nastal určitý posun
Autor TASR
Washington 22. mája (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo štvrtok vyjadril optimizmus v súvislosti s diplomatickými snahami o ukončenie vojny s Iránom a naznačil, že sa objavujú náznaky pokroku. Zároveň však varoval pred prehnanými očakávaniami. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Pred odchodom na ministerské zasadnutie Severoatlantickej aliancie (NATO) vo Švédsku Rubio povedal, že počas rokovaní sa objavili „určité pozitívne signály“. Dodal však, že nechce byť „prehnane optimistický“.
Šéf diplomacie tiež zopakoval postoj USA, že iránske vedenie je „do určitej miery rozštiepené“ a zdôraznil, že americký prezident Donald Trump uprednostňuje diplomatické riešenie konfliktu.
„Ak sa nám však nepodarí dosiahnuť dobrú dohodu, prezident jasne povedal, že má aj iné možnosti,“ uviedol Rubio.
Trump nedávno opäť pohrozil vojenskými údermi proti Iránu po tom, ako rokovania o trvalom ukončení konfliktu, ktorý koncom februára rozpútali USA a Izrael, uviazli na bode mrazu. Neskôr, začiatkom tohto týždňa, odložil plánovaný útok proti islamskej republike, keďže rozhovory pokračovali.
