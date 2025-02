Rubio: Ukrajina a Európa by mali byť súčasťou mierových rokovaní

Washington 17. februára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v nedeľu pre televíznu stanicu CBS povedal, že Ukrajina a Európa by mali byť zapojené do mierových rokovaní o konci ruskej vojny na Ukrajine. Toto vyjadrenie prišlo v reakcii na obavy z možnej organizácie bilaterálnych rokovaní len medzi Spojenými štátmi a Ruskom. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry DPA.



"Pokiaľ to budú skutočné rokovania, a tak ďaleko ešte nie sme, ale ak by sa to stalo, Ukrajina do nich musí byť zapojená, pretože oni boli napadnutí," uviedol Rubio.



"Európania budú musieť byť súčasťou, pretože uvalili na (ruského prezidenta Vladimira) Putina a Rusko sankcie a taktiež prispeli k týmto snahám," dodal šéf americkej diplomacie.



Európski lídri sa v pondelok stretnú v Paríži s cieľom diskutovať o mierových plánoch amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Podľa DPA sa obavy z vylúčenia Ukrajiny a Európy z potenciálnych mierových rokovaní začali objavovať po telefonáte Trumpa a Putina.



Počas nadchádzajúcich dní sa Rubio spoločne s osobitným vyslancom USA pre Blízky východ Steveom Witkoffom a poradcom pre národnú bezpečnosť Mikeom Waltzom stretne v Saudskej Arábii s vysokopostaveným zástupcom Ruska, s ktorým budú rokovať o konci vojny na Ukrajine. Saudská Arábia sa podujala hostiť aj stretnutie prezidentov Ruska a Spojených štátov.



Americký minister zahraničných vecí pre CBS nepovedal, kto bude zástupcom ruskej delegácie ani kde sa stretnutie uskutoční.



Na rokovaní nebudú prítomní zástupcovia Ukrajiny ani žiadneho európskeho štátu či Európskej únie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v minulosti oznámil, že neprijme mierové riešenie, na ktorom sa jeho krajina nepodieľala.



Rubio zdôraznil, že po počiatočných rozhovoroch musia nasledovať činy. "Najbližších niekoľko týždňov a dní rozhodne, či to je vážne, alebo nie," dodal.