Streda 8. apríl 2026
Rubio: Unesenú americkú novinárku v Iraku prepustili na slobodu

Washington/Bagdad 8. apríla (TASR) - Americká novinárka Shelly Kittlesonová, ktorú minulý týždeň v irackej metropole Bagdad uniesli členovia Iránom podporovanej ozbrojenej skupiny Katáib Hizballáh, je na slobode. Na sociálnej sieti X to oznámil americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, informuje TASR.

„Sme radi, že táto Američanka je teraz na slobode, a robíme všetko pre to, aby mohla bezpečne opustiť Irak,“ napísal Rubio. Poďakoval sa irackým úradom, ako aj americkému Federálnemu úradu pre vyšetrovanie (FBI), ministerstvu obrany a ďalším inštitúciám USA za ich úsilie pri zabezpečení jej prepustenia.

Novinárku 31. marca násilím vtiahli do auta štyria muži v civilnom oblečení a odviezli na neznáme miesto. Kittlesonová je ocenená novinárka na voľnej nohe, ktorá spolupracuje s rôznymi medzinárodnými médiami.

Spravodajský portál The New Region uviedol, že Kittlesonová bola v Iraku, aby informovala o dôsledkoch vojny USA a Izraela proti Iránu. Podľa dostupných informácií sa venovala aj témam proiránskych milícií v krajine.

Iracká šiitská polovojenská skupina Katáib Hizballáh patrí k najvplyvnejším frakciám v Iraku s úzkymi väzbami na iránske Revolučné gardy. Irán ju dlhodobo podporuje finančne, výcvikom aj zbraňami.
Neprehliadnite

REXOVÁ: Chcem byť najlepšia, na pódiu a dosahovať najlepšie výsledky

PITEKOVÁ: Fekálna mikrobiálna transplantácia vyžaduje od darcu celibát

TÝŽDENNÍK: Hlas-SD nie je Smer-SD

Misia Artemis 2 sa dostala za Mesiac, komunikáciu obnovili