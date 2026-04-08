Rubio: Unesenú americkú novinárku v Iraku prepustili na slobodu
Americká novinárka Shelly Kittlesonová, ktorú minulý týždeň v irackej metropole Bagdad uniesli členovia Iránom podporovanej ozbrojenej skupiny Katáib Hizballáh, je na slobode.
Autor TASR
Washington/Bagdad 8. apríla (TASR) - Americká novinárka Shelly Kittlesonová, ktorú minulý týždeň v irackej metropole Bagdad uniesli členovia Iránom podporovanej ozbrojenej skupiny Katáib Hizballáh, je na slobode. Na sociálnej sieti X to oznámil americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, informuje TASR.
„Sme radi, že táto Američanka je teraz na slobode, a robíme všetko pre to, aby mohla bezpečne opustiť Irak,“ napísal Rubio. Poďakoval sa irackým úradom, ako aj americkému Federálnemu úradu pre vyšetrovanie (FBI), ministerstvu obrany a ďalším inštitúciám USA za ich úsilie pri zabezpečení jej prepustenia.
Novinárku 31. marca násilím vtiahli do auta štyria muži v civilnom oblečení a odviezli na neznáme miesto. Kittlesonová je ocenená novinárka na voľnej nohe, ktorá spolupracuje s rôznymi medzinárodnými médiami.
Spravodajský portál The New Region uviedol, že Kittlesonová bola v Iraku, aby informovala o dôsledkoch vojny USA a Izraela proti Iránu. Podľa dostupných informácií sa venovala aj témam proiránskych milícií v krajine.
Iracká šiitská polovojenská skupina Katáib Hizballáh patrí k najvplyvnejším frakciám v Iraku s úzkymi väzbami na iránske Revolučné gardy. Irán ju dlhodobo podporuje finančne, výcvikom aj zbraňami.
