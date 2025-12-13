< sekcia Zahraničie
Rubio: USA budú reagovať na jasné porušovanie mieru s Rwandou
Prezidenti Rwandy a KDR - Paul Kagame a Félix Tshisekedi - podpísali 4. decembra vo Washingtone za účasti Trumpa mierovú zmluvu.
Autor TASR
Washington 13. decembra (TASR) - Konanie Rwandy na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR) jasne porušuje mierovú zmluvu podpísanú vo Washingtone za účasti amerického prezidenta Donalda Trumpa. Uviedol to v sobotu americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Konanie Rwandy na východe KDR je jasným porušením Washingtonských dohôd podpísaných prezidentom Trumpom a Spojené štáty podniknú kroky na zabezpečenie dodržania sľubov daných prezidentovi,“ napísal Rubio na sociálnej sieti X.
Americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz v piatok obvinil Rwandu z podnecovania nestability a vojny pre jej podporu povstaleckého Hnutia 23. marca (M23) na východe KDR. To v utorok dobylo strategické konžské mesto Uvira pri hraniciach s Burundi.
Prezidenti Rwandy a KDR - Paul Kagame a Félix Tshisekedi - podpísali 4. decembra vo Washingtone za účasti Trumpa mierovú zmluvu. Napriek nej však boje v regióne pretrvávajú.
