< sekcia Zahraničie
Rubio: USA chcú, aby všetky krajiny konali vo svojom národnom záujme
K otázke Grónska sa Rubio nechcel vyjadrovať.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 15. februára (TASR) - Spojené štáty od Európy nežiadajú, aby sa stala ich vazalom, uviedol americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v nedeľu na spoločnej tlačovej konferencii s premiérom SR Robertom Ficom v Bratislave.
„Chceme byť vaším partnerom. Chceme spolupracovať s Európou. Chceme spolupracovať s našimi spojencami,“ uviedol Rubio.
USA očakávajú, že všetky krajiny budú konať vo svojom národnom záujme, podotkol šéf diplomacie USA.
Spojené štáty sa podľa Rubia tešia na spoluprácu s Vyšehradskou štvorkou (V4), predsedníctvo ktorej preberá od 1. júla tohto roka práve Slovensko. Rubio zdôraznil, že pre USA sú názory a postoj Slovenska ohľadom vojny na Ukrajine „veľmi dôležité“, a to napríklad aj vzhľadom na geografickú blízkosť oboch krajín.
V súvislosti s Iránom šéf americkej diplomacie uviedol, že Washington sa v súčasnosti sústredí na vyjednávanie, následne sa uvidí, aké kroky podnikne. Spojené štáty a Irán vedú opäť rozhovory zamerané na jadrový program Teheránu, ktoré prerušili po 12-dňovej izraelsko-iránskej vojne z vlaňajšieho júna.
Napriek rokovaniam Trump začal posilňovať vojenskú prítomnosť USA v oblasti Perzského zálivu. Švajčiarsko v sobotu oznámilo, že Omán bude budúci týždeň hostiť rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom v Ženeve, pričom Washington tlačí na Teherán s cieľom dosiahnuť dohodu o obmedzení jeho jadrového programu.
Mnohým krajinám sa podľa Rubia nepáčilo, čo USA robili vo Venezuele, keď zadržali a vyviezli z vlasti tamojšieho prezidenta Nicolása Madura. Bolo to však podľa neho „potrebné“, keďže zvrhnutý prezident bol „narkoterorista“. Dnes je na tom Venezuela oveľa lepšie než pred šiestimi týždňami, sme na to veľmi hrdí, podotkol.
Americký minister zahraničných vecí v súvislosti s najnovšie zverejnenými informáciami o otrave ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného žabím toxínom vo väzení v roku 2024 uviedol, že USA tieto závery piatich európskych krajín „nijako nespochybňujú“.
Rubio povedal, že rozhodnutie Washingtonu nepripojiť sa k „znepokojujúcej správe“ – ktorú v sobotu zverejnilo Nemecko, Francúzsko, Holandsko, Británia a Švédsko – „neznamená, že nesúhlasíme“ so záverom, že Navaľnyj bol otrávený „vzácnym toxínom“ z ekvádorskej žaby a že hlavným podozrivým je Rusko.
K otázke Grónska sa Rubio nechcel vyjadrovať.
Ohľadom Sýrie si USA vybrali možnosť spolupracovať s tamojším vedením a prezidentom Ahmadom Šarom, čo je podľa Rubia oveľa lepšie, než by sa mala táto krajina destabilizovať a rozpadnúť na viaceré časti. Rubio vyzdvihol dobré dohody, ktoré majú v súčasnosti s Damaskom rozpracované a zdôraznil, že na týchto dohodách sa pracuje.
Americké centrálne veliteľstvo (CENTCOM) v posledných týždňoch presunulo tisíce zadržaných členov IS zo Sýrie do Iraku, kde boli držaní vo väzniciach riadených kurdskými silami. Postup Američanov je súčasťou reakcie na decembrový prípad, keď bojovník IS v meste Palmýra zabil dvoch amerických vojakov a civilného tlmočníka. Sýrske ministerstvo vnútra uviedlo, že útočník bol členom bezpečnostných síl, ktorého prepustili zo služby pre extrémizmus.
„Chceme byť vaším partnerom. Chceme spolupracovať s Európou. Chceme spolupracovať s našimi spojencami,“ uviedol Rubio.
USA očakávajú, že všetky krajiny budú konať vo svojom národnom záujme, podotkol šéf diplomacie USA.
Spojené štáty sa podľa Rubia tešia na spoluprácu s Vyšehradskou štvorkou (V4), predsedníctvo ktorej preberá od 1. júla tohto roka práve Slovensko. Rubio zdôraznil, že pre USA sú názory a postoj Slovenska ohľadom vojny na Ukrajine „veľmi dôležité“, a to napríklad aj vzhľadom na geografickú blízkosť oboch krajín.
V súvislosti s Iránom šéf americkej diplomacie uviedol, že Washington sa v súčasnosti sústredí na vyjednávanie, následne sa uvidí, aké kroky podnikne. Spojené štáty a Irán vedú opäť rozhovory zamerané na jadrový program Teheránu, ktoré prerušili po 12-dňovej izraelsko-iránskej vojne z vlaňajšieho júna.
Napriek rokovaniam Trump začal posilňovať vojenskú prítomnosť USA v oblasti Perzského zálivu. Švajčiarsko v sobotu oznámilo, že Omán bude budúci týždeň hostiť rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom v Ženeve, pričom Washington tlačí na Teherán s cieľom dosiahnuť dohodu o obmedzení jeho jadrového programu.
Mnohým krajinám sa podľa Rubia nepáčilo, čo USA robili vo Venezuele, keď zadržali a vyviezli z vlasti tamojšieho prezidenta Nicolása Madura. Bolo to však podľa neho „potrebné“, keďže zvrhnutý prezident bol „narkoterorista“. Dnes je na tom Venezuela oveľa lepšie než pred šiestimi týždňami, sme na to veľmi hrdí, podotkol.
Americký minister zahraničných vecí v súvislosti s najnovšie zverejnenými informáciami o otrave ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného žabím toxínom vo väzení v roku 2024 uviedol, že USA tieto závery piatich európskych krajín „nijako nespochybňujú“.
Rubio povedal, že rozhodnutie Washingtonu nepripojiť sa k „znepokojujúcej správe“ – ktorú v sobotu zverejnilo Nemecko, Francúzsko, Holandsko, Británia a Švédsko – „neznamená, že nesúhlasíme“ so záverom, že Navaľnyj bol otrávený „vzácnym toxínom“ z ekvádorskej žaby a že hlavným podozrivým je Rusko.
K otázke Grónska sa Rubio nechcel vyjadrovať.
Ohľadom Sýrie si USA vybrali možnosť spolupracovať s tamojším vedením a prezidentom Ahmadom Šarom, čo je podľa Rubia oveľa lepšie, než by sa mala táto krajina destabilizovať a rozpadnúť na viaceré časti. Rubio vyzdvihol dobré dohody, ktoré majú v súčasnosti s Damaskom rozpracované a zdôraznil, že na týchto dohodách sa pracuje.
Americké centrálne veliteľstvo (CENTCOM) v posledných týždňoch presunulo tisíce zadržaných členov IS zo Sýrie do Iraku, kde boli držaní vo väzniciach riadených kurdskými silami. Postup Američanov je súčasťou reakcie na decembrový prípad, keď bojovník IS v meste Palmýra zabil dvoch amerických vojakov a civilného tlmočníka. Sýrske ministerstvo vnútra uviedlo, že útočník bol členom bezpečnostných síl, ktorého prepustili zo služby pre extrémizmus.