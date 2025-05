Rubio: USA nemajú veľké očakávania od rusko-ukrajinských rokovaní

Antalya 15. mája (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo štvrtok uviedol, že neočakáva prelom v rozhovoroch medzi Ukrajinou a Ruskom v Istanbule, kam Moskva vyslala len delegáciu na nižšej úrovni. Uviedol to po štvrtkových neformálnych rokovaniach ministrov zahraničných vecí krajín NATO, ktoré sa konali v tureckej Antalyi, píše TASR podľa správ agentúry AFP a stanice Sky News.



Rubio povedal, že v piatok sa v Istanbule stretne s tureckým ministrom zahraničných vecí a tiež s ukrajinskou delegáciou. Čo sa však týka samotných priamych rokovaní Ukrajiny s Ruskom, šéf americkej diplomacie uviedol, že USA od nich nemajú „veľké očakávania“. Zopakoval pritom skoršie štvrtkové tvrdenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že riešenie vojny na Ukrajine si vyžaduje rozhovory medzi ním a ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



„Dúfam, že sa mýlim. Dúfam, že zajtra dosiahnu obrovský pokrok... Ale úprimne povedané, neverím, že dôjde k prelomu, dokým sa prezident Trump nestretne tvárou v tvár s prezidentom Putinom a nevytýči svoje zámery ohľadom ďalšieho postupu,“ povedal Rubio. Uviedol tiež, že po tom, ako sa skončia rozhovory v Istanbule, USA rozhodnú, kedy by mohlo dôjsť k stretnutiu Trumpa s Putinom.



Šéf americkej diplomacie uznal, že ruská delegácia v Istanbule nie je na takej úrovni, „ako sme dúfali“. Oznámil tiež, že v Istanbule sa v piatok stretne s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Andrijom Sybihom, zatiaľ čo s ruskou delegáciou sa stretne nižšie postavený predstaviteľ USA.



V Istanbule sa vo štvrtok popoludní mali začať priame rokovania medzi ukrajinskou a ruskou delegáciou, ktoré by boli prvým priamym stretnutím znepriatelených strán od marca 2022. Dosiaľ však nedošlo k nijakým oznámeniam o ich konkrétnom začiatku a je tak čoraz pravdepodobnejšie, že prebehnú najskôr až v piatok - takéto správy sa medzičasom objavujú v ruských médiách.



Rozhovory navrhol minulú nedeľu ruský prezident Vladimir Putin. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj ho následne vyzval na osobné stretnutie v Turecku. Ruský líder však účasť na rokovaniach odmietol. Zelenskyj, ktorý vo štvrtok rokoval v Ankare s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdogan, následne oznámil, že do Istanbulu ani on sám nepôjde, ale vyslal tam delegáciu vedenú ministrom obrany Rustemom Umerovom.