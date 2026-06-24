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Rubio: USA neohrozia bezpečnosť štátov Perzského zálivu
Rubio sa presunie do Bahrajnu, ktorý je po Spojených arabských emirátoch a Kuvajte jeho poslednou zastávkou po troch štátoch Perzského zálivu.
Autor TASR
Kuvajt 24. júna (TASR) - Spojené štáty nepodniknú vo vzťahu k Iránu žiadne kroky, ktoré by ohrozili bezpečnosť amerických spojencov v oblasti Perzského zálivu. V stredu to počas návštevy Kuvajtu vyhlásil šéf americkej diplomacie Marco Rubio. Teraz sa presunie do Bahrajnu, ktorý je po Spojených arabských emirátoch a Kuvajte jeho poslednou zastávkou po troch štátoch Perzského zálivu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Cieľom Rubiovej návštevy je upokojiť spojencov USA, ktorí považujú navrhovanú mierovú dohodu s Iránom za príliš miernu. Teherán v reakcii na americké a izraelské údery z konca februára podnikol útoky na krajiny Perzského zálivu, v ktorých majú USA svoje základne.
„Budeme úplne zosúladení s našimi partnermi v Perzskom zálive,“ povedal Rubio novinárom v Kuvajte pred odchodom do Bahrajnu. „Neurobíme nič, čo by ohrozilo bezpečnosť našich dlhoročných spojencov v tomto regióne,“ dodal.
USA a Irán minulý týždeň dosiahli predbežnú dohodu, známu ako memorandum o porozumení, ktorá okrem iného počíta s vytvorením fondu na obnovu vo výške 300 miliárd dolárov a zrušenie niektorých sankcií uvalených na Irán.
Po podpísaní memoranda Washington a Teherán začali technické rokovania, ktorých cieľom je dohodnúť presné podmienky jeho realizácie. Rubio uviedol, že ak chce Irán uzavrieť „dobrú“ dohodu, USA sú tomu otvorené. „Ak nie, potom má prezident (Donald Trump), samozrejme, viacero možností,“ podotkol bez ďalších podrobností. Rozhovory budú podľa neho pokračovať koncom júna a uskutočnia sa zrejme opäť vo Švajčiarsku.
Medzi znepriatelenými stranami naďalej pretrvávajú rozdiely, predovšetkým však v otázke iránskeho jadrového programu. Predstavitelia Iránu a Spojených štátov zverejňujú v posledných dňoch protichodné vyjadrenia o tom, či Teherán umožní inšpektorom z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) navštíviť svoje jadrové zariadenia, ktoré boli poškodené pri izraelských a amerických útokoch. Šéf MAAE Rafael Grossi v stredu povedal, že inšpekcie sú súčasťou memoranda, rovnako ako to, že iránsky urán by sa mal dostať pod dohľad jeho agentúry.
Cieľom Rubiovej návštevy je upokojiť spojencov USA, ktorí považujú navrhovanú mierovú dohodu s Iránom za príliš miernu. Teherán v reakcii na americké a izraelské údery z konca februára podnikol útoky na krajiny Perzského zálivu, v ktorých majú USA svoje základne.
„Budeme úplne zosúladení s našimi partnermi v Perzskom zálive,“ povedal Rubio novinárom v Kuvajte pred odchodom do Bahrajnu. „Neurobíme nič, čo by ohrozilo bezpečnosť našich dlhoročných spojencov v tomto regióne,“ dodal.
USA a Irán minulý týždeň dosiahli predbežnú dohodu, známu ako memorandum o porozumení, ktorá okrem iného počíta s vytvorením fondu na obnovu vo výške 300 miliárd dolárov a zrušenie niektorých sankcií uvalených na Irán.
Po podpísaní memoranda Washington a Teherán začali technické rokovania, ktorých cieľom je dohodnúť presné podmienky jeho realizácie. Rubio uviedol, že ak chce Irán uzavrieť „dobrú“ dohodu, USA sú tomu otvorené. „Ak nie, potom má prezident (Donald Trump), samozrejme, viacero možností,“ podotkol bez ďalších podrobností. Rozhovory budú podľa neho pokračovať koncom júna a uskutočnia sa zrejme opäť vo Švajčiarsku.
Medzi znepriatelenými stranami naďalej pretrvávajú rozdiely, predovšetkým však v otázke iránskeho jadrového programu. Predstavitelia Iránu a Spojených štátov zverejňujú v posledných dňoch protichodné vyjadrenia o tom, či Teherán umožní inšpektorom z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) navštíviť svoje jadrové zariadenia, ktoré boli poškodené pri izraelských a amerických útokoch. Šéf MAAE Rafael Grossi v stredu povedal, že inšpekcie sú súčasťou memoranda, rovnako ako to, že iránsky urán by sa mal dostať pod dohľad jeho agentúry.