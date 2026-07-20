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Rubio: USA očakávajú napriek napätiu návštevu čínskeho prezidenta
Americký prezident Donald Trump obvinil nedávno Čínu zo zasahovania do prezidentských volieb v roku 2020, v ktorých podľahol neskoršiemu prezidentovi Joeovi Bidenovi. Peking tieto obvinenia odmietol.
Autor TASR
Washington 20. júla (TASR) - Napriek nedávnemu napätiu medzi Spojenými štátmi a Čínou pokračujú prípravy na návštevu čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v USA podľa plánu. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio to povedal v pondelok na Andrewsovej vojenskej základni pred odletom na zasadnutie ministrov zahraničných vecí Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN), informuje TASR na základe správy agentúry DPA.
Podľa Rubia bude Čína naďalej posielať svoje tímy, aby návštevu pripravili. „Nepočul som nič, čo by svedčilo o opaku. Nemám dôvod domnievať sa, že neprídu,“ dodal. Čínske ministerstvo zahraničných vecí tiež potvrdilo, že vzhľadom na stretnutie hláv štátov plánované na tento rok sú obide strany v kontakte.
Americký prezident Donald Trump obvinil nedávno Čínu zo zasahovania do prezidentských volieb v roku 2020, v ktorých podľahol neskoršiemu prezidentovi Joeovi Bidenovi. Peking tieto obvinenia odmietol.
Trump bol v máji na návšteve Pekingu, počas ktorej pozval Si Ťin-pchinga do USA. Čínskeho prezidenta by mal v Bielom dome privítať 24. septembra, pripomenula DPA.
Medzi veľkými a vplyvnými krajinami, ako sú Spojené štáty a Čína, budú vždy existovať trecie plochy, povedal v tejto súvislosti Rubio. Sú však dlžní svojim obyvateľom i svetu, aby spolu naďalej komunikovali, dodal.
Príležitosť na rokovania by sa mohla podľa DPA naskytnúť už na stretnutí združenia ASEAN, ktoré sa začína v utorok v hlavnom meste Filipín v Manile. Peking potvrdil, že sa na ňom zúčastní čínsky minister zahraničných vecí Wang I. Moskva už predtým oznámila, že do Manily pricestuje aj šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov. Na otázku, či neplánuje bilaterálne rokovania so svojimi partnermi, Rubio odpovedal: „Určite by sme boli otvorení stretnutiu s nimi.“
V podobnom duchu reagoval v pondelok na brífingu v Moskve aj hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. „Keď na úrovni ministrov zahraničných vecí (Ruska a USA) dôjde ku kontaktu, len by sme to privítali,“ citovala slová hovorcu ruského prezidenta agentúra TASS.
Podľa Rubia bude Čína naďalej posielať svoje tímy, aby návštevu pripravili. „Nepočul som nič, čo by svedčilo o opaku. Nemám dôvod domnievať sa, že neprídu,“ dodal. Čínske ministerstvo zahraničných vecí tiež potvrdilo, že vzhľadom na stretnutie hláv štátov plánované na tento rok sú obide strany v kontakte.
Americký prezident Donald Trump obvinil nedávno Čínu zo zasahovania do prezidentských volieb v roku 2020, v ktorých podľahol neskoršiemu prezidentovi Joeovi Bidenovi. Peking tieto obvinenia odmietol.
Trump bol v máji na návšteve Pekingu, počas ktorej pozval Si Ťin-pchinga do USA. Čínskeho prezidenta by mal v Bielom dome privítať 24. septembra, pripomenula DPA.
Medzi veľkými a vplyvnými krajinami, ako sú Spojené štáty a Čína, budú vždy existovať trecie plochy, povedal v tejto súvislosti Rubio. Sú však dlžní svojim obyvateľom i svetu, aby spolu naďalej komunikovali, dodal.
Príležitosť na rokovania by sa mohla podľa DPA naskytnúť už na stretnutí združenia ASEAN, ktoré sa začína v utorok v hlavnom meste Filipín v Manile. Peking potvrdil, že sa na ňom zúčastní čínsky minister zahraničných vecí Wang I. Moskva už predtým oznámila, že do Manily pricestuje aj šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov. Na otázku, či neplánuje bilaterálne rokovania so svojimi partnermi, Rubio odpovedal: „Určite by sme boli otvorení stretnutiu s nimi.“
V podobnom duchu reagoval v pondelok na brífingu v Moskve aj hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. „Keď na úrovni ministrov zahraničných vecí (Ruska a USA) dôjde ku kontaktu, len by sme to privítali,“ citovala slová hovorcu ruského prezidenta agentúra TASS.