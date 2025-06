Rubio: USA sa nepodieľali na izraelskom útoku na Irán

Washington 13. júna (TASR) - Spojené štáty sa nepodieľali na izraelskom útoku na Irán, uviedol v noci na piatok americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Najvyššou prioritou USA podľa neho zostáva ochrana vlastných vojakov a zariadení v regióne. Rubio zároveň upozornil Teherán, aby na americké ciele neútočil. TASR informuje podľa správ agentúr AP a DPA.



„Dovoľte mi, aby som to objasnil: Irán by sa nemal zameriavať na záujmy alebo personál USA,“ uviedol Rubio vo vyhlásení.



Izraelská armáda v piatok oznámila, že dokončila „prvú fázu“ útokov, ktoré zasiahli iránske vojenské a jadrové zariadenia, píše agentúra AFP.



„Pred chvíľou desiatky lietadiel izraelského letectva dokončili prvú fázu, ktorá zahŕňala útoky na desiatky vojenských cieľov vrátane jadrových cieľov v rôznych oblastiach Iránu,“ uviedla izraelská armáda vo vyhlásení.



Podľa zdrojov izraelskej armády útočil Izrael na jadrovú elektráreň a vojenské lokality. Operácia bola „preventívnou, presnou a kombinovanou ofenzívou“ zameranou na útok na iránsky jadrový program a ďalšie vojenské ciele, oznámila armáda na platforme Telegram.



O viacerých silných explóziách v Teheráne najprv informovali iránske médiá a očití svedkovia, ich príčinu však spočiatku nešpecifikovali.



Po „preventívnom údere“ na Irán vyhlásil izraelský minister obrany Jisrael Katz v Izraeli výnimočný stav a vzdušný priestor krajiny až do odvolania uzavreli.



Izrael oznámil útoky na Irán len niekoľko hodín po tom, čo americký prezident Donald Trump verejne vyhlásil, že by k takémuto kroku nemal pristúpiť, konštatuje AFP. Trump povedal, že Izrael by tak zničil šance na dosiahnutie mierového riešenia konfliktu okolo iránskeho jadrového programu, ktoré bolo podľa neho na dosah.



„Izrael nám oznámil, že tento krok považuje za nevyhnutný pre svoju sebaobranu,“ povedal Rubio bez toho, aby útok zo strany spojenca USA Izraela podporil alebo odsúdil.



„Prezident Trump a (jeho) administratíva podnikli všetky potrebné kroky na ochranu našich síl a zostávajú v úzkom kontakte s našimi partnermi v regióne,“ dodal.