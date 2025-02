Rubio: USA sa usilujú o spravodlivé riešenie vojny na Ukrajine

Rijád 18. februára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok po stretnutí so svojím ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom v Rijáde vyhlásil, že Washington sa usiluje o spravodlivé a trvalé riešenie vojny na Ukrajine. Utorkové stretnutie označil za prvý krok dlhej a náročnej cesty. Ukončenie vojny si podľa neho bude vyžadovať ústupky zo všetkých strán. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, AP a denníka The Guardian.



Rubio zároveň potvrdil, že Európa bude súčasťou rozhovorov o ukončení takmer tri roky trvajúceho konfliktu. "Sú tam aj iné strany, ktoré majú sankcie (voči Rusku), Európska únia bude musieť byť v istom momente pri stole, pretože aj ona má sankcie," povedal americký minister. Vyjadril tiež presvedčenie, že Moskva je ochotná zapojiť sa do "seriózneho procesu" na ukončenie vojny.



Podľa slov šéfa americkej diplomacie je potrebné pochopiť, že americký prezident Donald Trump je jediným lídrom, ktorý dokáže spojiť ľudí, aby začali hovoriť o ukončení vojny. Tiež tvrdí, že všetci zúčastnení musia súhlasiť s dohodou, píše The Guardian.



Cieľom je podľa Rubia ukončiť vojnu spôsobom, ktorý "bude spravodlivý, trvalý, udržateľný a prijateľný pre všetky zúčastnené strany".



Hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Tammy Bruceová vo vyhlásení uviedla, že Rubio a Lavrov sa dohodli na "vymenovaní príslušných tímov na vysokej úrovni, ktoré začnú pracovať na spôsobe, ako čo najskôr ukončiť konflikt na Ukrajine".



Rubio tiež poznamenal, že "existujú mimoriadne príležitosti na partnerstvo" s Ruskom, pričom kľúčom k tomu je ukončenie konfliktu, píše AFP.



Na utorkových rokovaniach sa zúčastnil aj Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť Mike Waltz, ktorý uviedol, že rokovania o ukončení vojny sa zamerajú na územie a bezpečnostné záruky. "Toto musí byť trvalé ukončenie vojny a nie dočasné, ako sme to videli v minulosti," vyhlásil Waltz po skončení rokovaní.



Podľa denníka The Guardian Waltz tiež zopakoval výzvu na vytvorenie "bezpečnostnej záruky pod európskym vedením" a zvýšenie výdavkov na obranu v Európe.



"Skutočnosť, že tretina našich spojencov v NATO stále neprispieva na obranu minimálne dve percentná svojho HDP desať rokov po tom, čo sme všetci spoločne uzavreli túto dohodu, je neprijateľná," uviedol.



To, že Británia Francúzsko a ďalšie krajiny hovoria o tom, že by chceli výraznejšie prispieť k bezpečnosti Ukrajiny, považujú USA podľa Waltza za dobrú vec.



Na tvrdenia o tom, že Ukrajinci a Európania sa cítia odsunutí na vedľajšiu koľaj v súvislosti s rokovaniami o ukončení vojny, reagoval slovami, že je potrebné hovoriť s oboma stranami, ak ich chcete spojiť. "A budeme naďalej všetkým pripomínať, že doslova v priebehu niekoľkých minút po tom, ako prezident Trump zavesil telefón (ruskému) prezidentovi (Vladimirovi) Putinovi, zavolal (a) hovoril s (ukrajinským) prezidentom (Volodymyrom) Zelenským," dodal. Pochválil tiež "kyvadlovú diplomaciu", píše britský denník.