Rubio: USA si chcú vypočuť nové návrhy arabských krajín na Pásmo Gazy

Washington 14. februára (TASR) - Spojené štáty si chcú vypočuť nové návrhy arabských krajín týkajúce sa Pásma Gazy, vyhlásil vo štvrtok pred svojou cestou na Blízky východ šéf americkej diplomacie Marco Rubio. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Trump minulý týždeň navrhol vysídlenie Palestínčanov z Pásma Gazy a premenu tejto palestínskej enklávy na "riviéru Blízkeho východu". Jeho návrh však podľa agentúry Reuters vyvolal v arabskom svete pobúrenie.



Rubio plánuje po rozhovoroch vo Washingtone s Egyptom a Jordánskom hovoriť o týchto nápadoch aj počas svojich návštev Saudskej Arábii a Spojených arabských emirátov, ako aj Izraela. "Dúfam, že budú mať naozaj dobrý plán, ktorý predložia prezidentovi (Trumpovi)," skonštatoval.



V súčasnosti jediným plánom je podľa jeho slov ten Trumpov, i keď sa to arabským krajinám nepáči. "Ak majú lepší plán, teraz je čas ho predstaviť," doplnil.



Trump varoval pred dôsledkami pre susedný Egypt a Jordánsko, ak neprijmú viac ako dva milióny Palestínčanov z Pásma Gazy. "Všetky tieto krajiny hovoria, ako veľmi im záleží na Palestínčanoch, ale žiadna z nich nechce prijať žiadneho Palestínčana. Žiadna z nich v minulosti neurobila nič pre Pásmo Gazy," povedal Rubio. Ako píše AFP, Jordánsko už hostí viac ako dva milióny palestínskych utečencov.



Egypt podľa viacerých diplomatov údajne plánuje predstaviť vlastnú komplexnú víziu obnovy Pásma Gazy, ktorá zaistí, že Palestínčania budú môcť zostať na svojom území. Predstaviť by ju mal v priebehu nasledujúcich týždňov.



Podľa Rubia arabské krajiny "pracujú v dobrej viere", ale červenou čiarou je, že palestínske hnutie Hamas by nemalo v budúcnosti zohrávať v regióne žiadnu úlohu. "Ak (tieto) krajiny nedokážu túto časť otázky vyriešiť, potom to bude musieť urobiť Izrael a potom sme opäť tam, kde sme boli," zakončil.