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Rubio: USA sú odhodlané prispieť k ukončeniu vojny na Ukrajine
Americký minister zahraničných vecí uviedol, že konflikt si vyžiadal vysokú daň, pričom poukázal na obete medzi civilistami a ruské útoky na Kyjev. A
Autor TASR,aktualizované
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Manila 23. júla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio po stretnutí so svojím ruským rezortným kolegom Sergejom Lavrovom vyhlásil, že Spojené štáty sú pripravené zohrať konštruktívnu úlohu a napomôcť k ukončeniu vojny na Ukrajine. Ministri sa stretli vo štvrtok na okraj rokovaní šéfov diplomacií Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) vo filipínskej Manile. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
„Mali sme dobrý rozhovor, úprimný rozhovor,“ povedal Rubio o stretnutí s Lavrovom. Podrobnosti o obsahu rozhovoru však prezradiť nechcel. „Prezident (Donald Trump) dal jasne najavo, že sme pripravení zohrať konštruktívnu úlohu pri ukončení tejto nezmyselnej vojny a sme na to pripravení,“ poznamenal Rubio.
Americký minister zahraničných vecí uviedol, že konflikt si vyžiadal vysokú daň, pričom poukázal na obete medzi civilistami a ruské útoky na Kyjev. Ako Rusko, tak aj Ukrajina podľa neho majú dôvod na ukončenie vojny, avšak hlavnou výzvou naďalej zostáva nájdenie riešenia, „ktoré by mohli obe strany akceptovať“, zdôraznil.
Lavrov podľa agentúry TASS tlmočil Rubiovi, že Rusko je pripravené na „politicko-diplomatické vyriešenie konfliktu“ na Ukrajine a zdôraznil, že Moskva je naďalej odhodlaná riadiť sa princípmi dohodnutými počas stretnutia prezidentov Donalda Trumpa a Vladimira Putina na Aljaške. Šéf ruskej diplomacie zároveň Rubiovi odkázal, že je „neprijateľné, aby USA pokračovali v dodávkach zbraní kyjevskému režimu“.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo štvrtok vyhlásil, že jemenskí povstalci húsíovia sa nechali Iránom zatiahnuť do útokov na lodnú dopravu v Červenom mori. Povstalci podporovaní Iránom vyhlásili tento týždeň námornú blokádu Saudskej Arábie a zaútočili na jej tankery, informuje TASR podľa správ stanice Sky News a agentúry AFP.
„Húsíovia sa počas celého konfliktu vo veľkej miere správali rozumne a držali sa od toho všetkého bokom, no teraz sa zjavne nechali do tejto situácie zatiahnuť a zaútočili na Saudskú Arábiu a jej lode,“ povedal Rubio počas summitu ministrov zahraničných vecí Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Manile. Povstalci v stredu zaútočili na saudské ropné tankery v Červenom mori s odôvodnením, že porušili námornú blokádu.
Jemenskí povstalci v pondelok vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie, pričom pohrozili útokmi na všetky tankery a plavidlá využívajúce saudskoarabské prístavy. Ich cieľom je úplné uzavretie strategickej úžiny Báb al-Mandab pre tieto lode. Podľa vyhlásenia vojenského hovorcu húsíov ide o odvetu za saudský útok na medzinárodné letisko v Saná a dlhoročnú blokádu Jemenu.
Prieliv Báb al-Mandab je úzka námorná trasa spájajúca Červené more s Adenským zálivom, cez ktorú prechádza export ropy zo Saudskej Arábie, ako aj významná časť svetovej námornej dopravy.
Akékoľvek vážne narušenie dopravy v tejto oblasti by po mesiacoch obmedzení v Hormuzskom prielive zvýšilo riziko, že by mohlo súčasne dôjsť k uzavretiu obidvoch hlavných ropných trás z regiónu Blízkeho východu, napísala agentúra Reuters.
Húsíovia už v minulosti ukázali, že dokážu výrazne narušiť svetový obchod cez prieliv Báb al-Mandab. Po vypuknutí vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 začalo hnutie podporované Iránom útočiť na obchodné lode v Červenom mori. Tvrdilo, že cieľom sú plavidlá spojené s Izraelom, pričom svoje kroky označovalo za prejav solidarity s Palestínčanmi.
„Mali sme dobrý rozhovor, úprimný rozhovor,“ povedal Rubio o stretnutí s Lavrovom. Podrobnosti o obsahu rozhovoru však prezradiť nechcel. „Prezident (Donald Trump) dal jasne najavo, že sme pripravení zohrať konštruktívnu úlohu pri ukončení tejto nezmyselnej vojny a sme na to pripravení,“ poznamenal Rubio.
Americký minister zahraničných vecí uviedol, že konflikt si vyžiadal vysokú daň, pričom poukázal na obete medzi civilistami a ruské útoky na Kyjev. Ako Rusko, tak aj Ukrajina podľa neho majú dôvod na ukončenie vojny, avšak hlavnou výzvou naďalej zostáva nájdenie riešenia, „ktoré by mohli obe strany akceptovať“, zdôraznil.
Lavrov podľa agentúry TASS tlmočil Rubiovi, že Rusko je pripravené na „politicko-diplomatické vyriešenie konfliktu“ na Ukrajine a zdôraznil, že Moskva je naďalej odhodlaná riadiť sa princípmi dohodnutými počas stretnutia prezidentov Donalda Trumpa a Vladimira Putina na Aljaške. Šéf ruskej diplomacie zároveň Rubiovi odkázal, že je „neprijateľné, aby USA pokračovali v dodávkach zbraní kyjevskému režimu“.
Rubio: Húsíovia sa nechali Iránom zatiahnuť do útokov v Červenom mori
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo štvrtok vyhlásil, že jemenskí povstalci húsíovia sa nechali Iránom zatiahnuť do útokov na lodnú dopravu v Červenom mori. Povstalci podporovaní Iránom vyhlásili tento týždeň námornú blokádu Saudskej Arábie a zaútočili na jej tankery, informuje TASR podľa správ stanice Sky News a agentúry AFP.
„Húsíovia sa počas celého konfliktu vo veľkej miere správali rozumne a držali sa od toho všetkého bokom, no teraz sa zjavne nechali do tejto situácie zatiahnuť a zaútočili na Saudskú Arábiu a jej lode,“ povedal Rubio počas summitu ministrov zahraničných vecí Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Manile. Povstalci v stredu zaútočili na saudské ropné tankery v Červenom mori s odôvodnením, že porušili námornú blokádu.
Jemenskí povstalci v pondelok vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie, pričom pohrozili útokmi na všetky tankery a plavidlá využívajúce saudskoarabské prístavy. Ich cieľom je úplné uzavretie strategickej úžiny Báb al-Mandab pre tieto lode. Podľa vyhlásenia vojenského hovorcu húsíov ide o odvetu za saudský útok na medzinárodné letisko v Saná a dlhoročnú blokádu Jemenu.
Prieliv Báb al-Mandab je úzka námorná trasa spájajúca Červené more s Adenským zálivom, cez ktorú prechádza export ropy zo Saudskej Arábie, ako aj významná časť svetovej námornej dopravy.
Akékoľvek vážne narušenie dopravy v tejto oblasti by po mesiacoch obmedzení v Hormuzskom prielive zvýšilo riziko, že by mohlo súčasne dôjsť k uzavretiu obidvoch hlavných ropných trás z regiónu Blízkeho východu, napísala agentúra Reuters.
Húsíovia už v minulosti ukázali, že dokážu výrazne narušiť svetový obchod cez prieliv Báb al-Mandab. Po vypuknutí vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 začalo hnutie podporované Iránom útočiť na obchodné lode v Červenom mori. Tvrdilo, že cieľom sú plavidlá spojené s Izraelom, pričom svoje kroky označovalo za prejav solidarity s Palestínčanmi.